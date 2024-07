Camaño objetó el “circo” del Pacto de Mayo

La diputada nacional con mandato cumplido por el peronismo federal, Graciela Camaño, dijo no estar “dispuesta a estar en el circo” que representa la firma del Pacto de Mayo, ya que no comparte “la jugada política” de Javier Milei con los gobernadores.

“Esta es una jugada política de un Presidente que, evidentemente y a todas luces, desprecia parte de nuestra Constitución y agarra títulos que le pueden servir a su marketing político para convocar a la dirigencia. Por eso hizo esto que ha denominado Pacto de Mayo”, explicó.

En tanto, dijo que “no hay duda que representa la voluntad del pueblo”, pero tampoco hay duda sobre “su personalidad, lo que piensa, a sus dichos” y a la muestra de “amores y odios” que demuestra de forma constante.

“No comparto para nada esta manera de actuar en la vida, ni siquiera en la política. Elegimos a un hombre, no elegimos a un Dios y el hombre, que está acá en la tierra, dice que lo trajeron las fuerzas del cielo. Todo ese misticismo, que recrea para tener adeptos, no es lo que a mí me hace examinar a un político. Cuando se habla tanto de los valores y de todo lo demás, es que carece de todo eso”, reflexionó en declaraciones a Radio Metro.

Por otra parte, planteó que “no se puede estar de acuerdo” con alguien que se “solaza” en la pobreza, en el desempleo y “en ser el topo del Estado” porque precisamente el Estado, es producto de lo que “hace 200 años, un 9 de Julio, los congresistas en Tucumán” decidieran que fuera lo que constituía la Nación.

“Nuestra Nación está constituida con un Estado y tiene tres poderes. No se puede estar de acuerdo con un hombre que denuesta, de manera violenta, a uno de los poderes más importantes, que es el que representa al pueblo; es una antinomia, es algo contradictorio”.

“Y yo, la verdad, no estoy dispuesta a estar en el circo. A mí me parece que a las cosas hay que ponerle nombre y apellido, porque si no, se construyen estos relatos fuera de toda lógica y razón. Parecería ser que todos estamos fingiendo locura. Yo no participo de eso”, remató la exlegisladora.