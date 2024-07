Belliboni: “No está mal que nos tomen como enemigos”

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, adelantó que apelará el procesamiento en su contra por supuestas irregularidades en la administración y distribución de planes sociales y habló de “lawfare” contra las organizaciones sociales.

“No está mal que nos tomen como enemigos. Somos enemigos del Gobierno. Yo soy un enemigo del Gobierno de Milei. El Polo Obrero es enemigo del Gobierno de Milei. Porque es un Gobierno que va a llevar a este país a un desastre”, exclamó.

En cuanto a la decisión del juez Sebastián Casanello, indicó que “era algo que preveíamos; vimos que había una intencionalidad política de entrada por la forma en la que actuó no solo él, sino varios jueces”.

“Hubo más de 100 allanamientos. Parece que crear comedores fuera el único delito que se comete en Argentina. Yo no creo que haya ningún tipo de mafia en este país que haya sufrido semejante ataque”, fustigó Belliboni en declaraciones a la AM 750.

Luego advirtió por “gran cantidad de irregularidades” en los operativos, por ejemplo “eliminaron las cámaras de seguridad ni bien ingresaron al depósito del Polo Obrero y los testigos entraron cinco minutos después. Fueron mandados por (la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia) Bullrich”.

SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS GERENTES DE LA POBREZA pic.twitter.com/qwCHdtGPWa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 29, 2024

“Es la misma que sacó un video diciendo que estaban procesados los delincuentes que se habían enriquecido. Yo vivo hace 50 años en el mismo barrio y no tengo ni auto”, graficó el dirigente, para luego dar cuenta que “Bullrich nos acusa de lavado de dinero, algo que es un absurdo y que no aparece en la causa. El juez dice que en principio había un delito. Yo me presenté a pedir una ampliación de la indagatoria. Porque cuando fui no sabía de qué me acusaban”.

“No vieron la ampliación y sacaron el procesamiento. La Justicia actúa de acuerdo al poder. Nosotros vamos a presentarnos y apelar esta barbaridad”, concluyó el referente del Polo Obrero.