Duras críticas de la oposición parlamentaria a Kicillof: “Nos va a costar muy caro”

Al calor del anuncio que la planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas se construirá en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, la oposición parlamentaria en el principal distrito del país cargó las tintas contra el gobernador Axel Kicillof.

La titular de la bancada del bloque PRO Libertad, Florencia Retamoso, aseguró que el golpe no es a Kicillof, sino “a todos los bonaerenses, a nosotros, a cada vecino”, por “un absurdo e imperdonable apego del gobernador a políticas retrógradas y en declive”.

La noticia es correcta, no así el título; el golpe es a todos los bonaerenses, a nosotros, a cada vecino.

Un absurdo e imperdonable apego del gobernador Kicillof a políticas retrógradas y en declive.

“El empeño de Axel Kicillof en sostener el bastión kirchnerista y su refugio militante a toda costa nos va a costar muy caro”, completó la legisladora.

En tanto, el senador radical Agustín Maspoli consideró que “Kicillof puso la disputa con el gobierno nacional por encima de los intereses de los bonaerenses y hoy la provincia perdió una inversión histórica”.

A su turno, el senador de UCR-Cambio Federal, Marcelo Daletto, expuso que “lo de la planta de GNL en Río Negro es una mala noticia para nuestra provincia de Buenos Aires, pero igualmente debemos seguir insistiendo con la adhesión al RIGI nacional, porque hay más proyectos de inversión y no podemos darnos el lujo de seguir perdiéndolos como a este”.

“Sólo hay que responder dos preguntas para entender qué pasó: ¿Kicillof hizo todo lo que podía hacer para que la inversión llegue a la PBA? No. No adhirió al RIGI. Tampoco llamó a un gran acuerdo bonaerense, una propuesta que reiteramos una y otra vez ¿Kicillof, al menos, cumplió lo que él mismo anunció? No. No envió el ‘RIGI provincial’ a la Legislatura”, fustigó el diputado radical Maximiliano Abad.

En este sentido, juzgó que “lo único que hizo fue organizar una excursión a Bahía Blanca, para confirmar lo que sabemos desde el minuto cero: era el mejor lugar para instalar la planta”.

“En la conferencia del gobernador no hubo autocrítica ni explicaciones. Escuchamos lo de siempre: reparto de culpas para justificar errores propios. Que el proyecto de YPF - Petronas venga de larga data (más de diez años) de ninguna manera exculpa al gobernador. Al contrario”, prosiguió, para luego dar cuenta que “a las ventajas técnicas y operativas de Bahía Blanca había que impulsarlas con gestión política y garantías para los inversores. Eso es lo que no hizo el Gobierno provincial”.

Finalmente, el libertario Nahuel Sotelo consideró que “Kicillof se puso a jugar a su candidatura y por culpa de su pésima gestión Buenos Aires se pierde la inversión más grande de la historia. Se tiene que terminar esto”.