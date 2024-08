Kicillof: “A Milei ya no le entra una bala, dice cualquier barbaridad”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la decisión de YPF de construir una planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro y no en Bahía Blanca, como estaba previsto, al tiempo que cuestionó la marcha de la administración libertaria.

En cuanto a los argumentos esgrimidos desde Casa Rosada para definir el destino de la planta, el mandatario sostuvo que “no sólo mintieron y lo vienen haciendo, sino que después de que quedó aclarado que no era así por YPF” sobre “donde resuelve donde hacer la inversión… Según YPF, es más conveniente económicamente en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires más allá de la adhesión o no al RIGI”.

“No le entra una bala a nuestro presidente porque dice cualquier barbaridad. Después de que se cayó como un piano toda la mentira sigue con eso”, acotó en declaraciones a CNN Radio.

En igual tono, evaluó que Javier Milei “quiere hacer política y ganar votos para la elección que viene con este tema. Desde el principio cuando empezó a hablar no contesté sabiendo que era mentira porque no quería generar más confusión de lo que hay”.

“Dijo que como los bonaerense votaron a Kicillof ahora se joden. Ya más alevoso imposible: la extorsión y la amenaza. Soy peronista y también le molesta, pero comunista y socialista llamó también a Macri, a Larreta, a López Murphy, a Espert, a Biden”, enumeró.

Por lo de RIGI, el gobernador bonaerense aclaró que “no le cambia nada a la inversión porque es una ley que le da beneficios a proyectos del Gobierno nacional. No tiene que ver con el RIGI y lo que dice Milei es una tontería”.

“Francos es director de YPF y se convirtió en técnico petrolero entre que iba de la Casa Rosada a votar donde se hacía de inversión cambió de profesión”, ironizó, y consideró que el jefe de Gabinete “dice que no tiene que ver con el RIGI y me da la razón. Acaba de desmentir a Milei”.

“Esto lo quiso utilizar Milei para castigar a la Provincia”, resumió el jefe del Estado bonaerense.

Kicillof también habló del ex presidente Mauricio Macri, quien lo había señalado como el dirigente que “va a terminar de destruir al kirchnerismo”.

“Lo grave es lo que genera el programa económico de Milei apoyado por Macri. Tengo una gran responsabilidad porque conseguimos la reelección y hoy gobierno una provincia que significa el 40 % de la Argentina. Eligieron un camino incorrecto de insultar al gobernador y perjudicar a los bonaerenses” y “ahora también se quiere llevar las inversiones”, sentenció.