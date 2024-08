Una diputada libertaria que visitó a Astiz, ahora posó en el Congreso con el ‘Nunca Más’

En un intento por borrar el recuerdo de haber sido parte de la comitiva que visitó a genocidas en la cárcel de Ezeiza, una diputada libertaria sorprendió este miércoles en el Congreso al tomarse una foto con el libro ‘Nunca Más’.

Se trata de la legisladora de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta. Mientras deambulaba por los pasillos de la Cámara de Diputados previo a la fallida sesión, posó con la obra confeccionada en 1984, un símbolo de la recuperación democrática que, a raíz de los testimonios de violaciones a los derechos humanos recopilados, serviría como prueba sustancial en el juicio a las Juntas Militares.

😔 #Grave | Excursión de diputados libertarios: la foto de la sonriente visita “humanitaria” a genocidas



📌 https://t.co/EQUXIXU3CG pic.twitter.com/3JnJPnA5uE — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2024

Junto a otros cinco compañeros de bancada, Arrieta se trasladó en una combi oficial de la Cámara de Diputados el pasado 11 de julio para realizar una “visita humanitaria” a una decena de represores detenidos en el penal de Ezeiza, condenados por delitos de lesa humanidad.

Luego de que saliera a la luz el polémico en encuentro, fue tal escándalo que la diputada nacional dio un giro discursivo de 180 grados. En primer término, dijo que no conocía a Alfredo Astiz –uno de los genocidas que participó de la reunión- y hasta admitió que debió acudir a “Google” para saber “quién era”.

En la misma línea, presentó un proyecto para crear una comisión investigadora sobe lo acontecido, y en las últimas horas aportó más información desligándose del accionar de la comitiva.

“A mí no se me dijo que vamos a visitar a Astiz. Me quedé dormida en la combi”, expresó en declaraciones mediáticas, y hasta confesó “haber estado incómoda” ante “la mirada” de los represores.