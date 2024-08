La Rosada exige “inmediata marcha atrás” en el “dietazo” de los senadores y tensa la cuerda con Villarruel

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno “repudia el escandaloso aumento de dietas que convinieron los senadores de la Nación” por el cual pasaron a cobrar 9 millones de pesos, al tiempo que aseguró que espera “que de manera inmediata den marcha atrás con esta inmoralidad”.

“La Cámara Alta, este año, ha sesionado seis veces y su salario ha crecido 300 %. En términos de productividad son seguramente las personas mejores pagas del país. En contraposición, los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre”, expuso el funcionario.

Asimismo, puso de relieve que “el sueldo de la vicepresidente está congelado de acuerdo a lo que rige para sueldos del Ejecutivo. Después, si la doctora Villarruel podía haber o no hablado con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida, es un tema que le tienen que preguntar a ella, a ver por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo. Es un tema que corre por cuenta del Poder Legislativo”.

🗣 #Inmoral | Adorni exige “inmediata marcha atrás” en el “dietazo” de los senadores y tensa la cuerda con Villarruel



📌 https://t.co/u5y8qfckag pic.twitter.com/SWdF2CjfkZ — ANDigital (@ANDigitalOK) August 20, 2024

“Para el Presidente va a ser siempre un horror la distancia que existe entre los sueldos de los senadores, los sueldos de los diputados y el sueldo del resto de los ciudadanos en la República Argentina. Me parece que no hay un hecho puntual que haya molestado más”, sumó el portavoz.

Acto seguido, manifestó que “esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de ideas. Está en contra de las ideas de la libertad. El enojo del Presidente es para con todo el que vaya en contra. Nos tiene que parecer una barbaridad que senadores que se juntaron 6 veces durante este año, lleven su sueldo de 7 a 9 millones de pesos con la mitad de la Argentina pobre y un montón de gente que no tiene para comer”.

Por otra parte, sento postura en torno a la nueva polémica en las filas de La Libertad Avanza y explicó que “cualquier persona que pertenezca en este momento a nuestro espacio puede opinar lo que se le antoje”.

“Es una opinión del senador y está muy bien que se exprese libremente. Veremos cómo se van sucediendo los hechos allí en el Poder Legislativo, en el Congreso. Sueldo no le falta”, ironizó en torno a Francisco Paoltroni.

Finalmente, manifestó que sobre el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, “votará cada uno lo que crea conveniente. Nosotros no pactamos con kirchneristas. No lo hicimos, no lo hacemos y no lo haremos jamás porque son los que destruyeron el país”. El trágico momento que ha habido en la Argentina ha sido responsabilidad en gran parte del kirchnerismo”.