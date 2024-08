Carrió alertó que Lijo “está para restablecer una Corte adicta”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, reiteró sus cuestionamientos a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, máxime luego de la exposición del propio juez en el Senado. “Me parece un triste espectáculo y no tiene nivel para ser juez” del Máximo Tribunal; “se necesita actitud y carácter y él es un hombre profundamente inseguro y un oportunista”, puntualizó.

“Por fin logramos una Corte independiente y ahora queremos volver a una Corte adicta como fue la del menemismo y el kirchnerismo. Para eso está Lijo. No hay que olvidarse que la Corte maneja el centro de escuchas telefónicas”, disparó ‘Lilita’ en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, se refirió al rechazo del DNU para los fondos reservados para la SIDE, al ponderar que “hoy logramos algo muy importante en Diputados porque acá hay dos vías claras hacia el autoritarismo. No me importa quién votó a Milei, sino que me importa que se mantenga la República”.

“La otra vía que tienen controlada los sistemas autoritarios, donde controlan la política y a las personas, son los servicios de inteligencia. Otorgarle a esta SIDE fondos reservados, que no se justifican, 100 mil millones de pesos, era para financiar una campaña electoral destinada a destruir al adversario a través de la inteligencia artificial y las redes. También es una forma de robar porque no lo justifico; esto era una vergüenza puesta al servicio de un sistema autoritario”, puntualizó Carrió.

Asimismo, manifestó que “el otro frente que puede surgir con acuerdos para garantizar impunidad a empresarios y a causas que ya tienen condena, como las de Cristina Kirchner, es poner a un juez ligado a los empresarios, ligado al más corrupto de todos los jueces de la Corte como Lorenzetti, y con eso quieren tener una Corte adicta”.

“Lijo llega a esta postulación por Lorenzetti. En el caso de Milei, Lorenzetti estudió todos los libros que le gustan a Milei y, a partir de ahí, le promete una Corte adicta y, a su vez, es muy amigo de los empresarios más corruptos de Argentina”, insistió la cofundadora de Cambiemos.

En tanto, reveló que “Lijo queda bien con todos, pero hace negocios con todos, y el que tiene la fortuna es su hermano, que es lobista interfiriendo ante los jueces ¿Cómo vamos a nombrar a un juez de la Corte cuyo hermano es un lobista para interferir en la independencia judicial?”.

“La única forma de que llegue a ser juez de la Corte y lograr los dos tercios es que Unión por la Patria le dé sus números. Para eso tendría que existir un pacto de impunidad expreso entre Lijo y Cristina Kirchner para que les cierre todas sus causas en la Corte”, alertó.

“Están negociando la impunidad, pero si Lijo después garantiza la impunidad de Cristina, va a terminar en juicio político y destituido. Sin ese pacto de impunidad no hay acuerdo. Si hay una casta, la peor casta judicial es Lijo”, remató.