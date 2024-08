Tetaz condenó el veto de Milei y advirtió por posible “catarata de juicios”

El diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, criticó el anunciado veto presidencial a la nueva fórmula jubilatoria, aunque indicó que el Congreso podría insistir en el tema asegurando que todo depende “de cuán inteligente sea el veto de Javier Milei”.

“La votación en particular en el Congreso no fue igual que la votación en general. Si el Presidente mirara cuáles artículos no obtuvieron los dos tercios y fuera a intentar vetar solamente esos artículos, bueno, tal vez puede conseguir un veto exitoso”, analizó.

Acto seguido, alegó que “si el veto es sobre el total de la ley, que ya consigue dos tercios diputados y en senadores, me parece que comete un error, y salvo que alguien cambie el voto, el resultado muy probablemente sea de vuelta a favor de los jubilados”.

“La Argentina ya quiso poner las jubilaciones por decreto. La última que un presidente puso las jubilaciones por decreto terminó en la sentencia Badaro, con millones de juicios contra el Estado”, recordó el diputado radical en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, sostuvo que “la Constitución es muy clara, no puede el presidente fijar las jubilaciones por decreto. La tiene que fijar el Congreso. Si el Gobierno lo pone por decreto y va a terminar en una catarata de juicios”.

En otro orden, respondió el reposteo de Javier Milei que lo muestra junto al exdiputado Germán Kiczka, prófugo por pedofilia.

“No voy a contestar ninguna ninguna agresión porque me parece que la agresión habla peor del agresor que del otro. Yo pongo la otra mejilla y no contesto agresiones”, afirmó.

En tanto, explicó: “Yo hice toda la campaña de Juntos por el Cambio y (Kiczka) fue un candidato de Juntos por el Cambio. Está Patricia (Bullrich), está Horacio (Rodríguez Larreta), estoy yo. Obviamente nadie sabía lo de las condiciones de este sujeto. Ojalá se pudra en la cárcel”.

“Lo aberrante es cuando vos ves dirigente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires que sabe que tiene al intendente de La Matanza procesado por abuso sexual y va y se saca una foto y lo respalda”, diferenció.

Luego dijo estar “seguro que Patricia está tratando de de encontrar a este sujeto para para poder detenerlo como corresponde. Tratar de usar una una una imagen así es una cosa medio miserable, pero yo no me engancho en la discusión”.

Del mismo modo, aseguró que apuntan contra él porque hoy es “la cabeza de la defensa de la ley que recompone los ingresos de los jubilados”.

“Quiere correr la discusión, en vez de que estemos discutiendo lo que empezamos discutiendo nosotros, quiere conseguir lo que estamos consiguiendo ahora. En vez de discutir lo de los jubilados, nosotros estemos discutiendo si las fotos, si fue un chiste, si no fue un chiste, si es gracioso, si no es gracioso”, sumó Tetaz.

“Lo que logra es conseguir que la discusión se vaya de la discusión importante, que es la de ‘che, la gente la está pasando mal, ¿cómo hacemos para que los jubilados recompongan un poco?’”, finalizó.