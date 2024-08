Abdala justificó las salidas en el oficialismo: “Tenemos que respetar la investidura”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, se refirió a las salidas de Lourdes Arrieta y de Francisco Paoltroni de los bloques oficialistas de Diputados y Senadores, respectivamente y marcó que “claramente hubo diferencias con la conducción”.

“Nosotros tenemos una conducción que es la fórmula presidencial, me parece que todos nosotros tenemos que ser respetuosos de esta línea de conducción que tenemos que banca”, explicó.

En este sentido, manifestó que “podés tener diferencias pero que queden en el marco de la crítica constructiva, cuando públicamente se desafía la conducción en este caso de Javier Milei, no está bueno” pues “en los términos políticos tenemos que respetar la investidura”.

Sobre la decisión de Paoltroni de votar en contra de los fondos de la SIDE, Abdala indicó que “es libre de votar lo que realmente él entiende necesario y además es un senador de la nación”.

“Se lo pretende condicionar a Javier Milei y de ese punto de vista nosotros entendemos que la conducción del espacio es de Javier Milei y de Victoria Villaruel”, reiteró Abdala en declaraciones a la AM 950.

“Me parece que tenemos que condicionarlo en distintas determinaciones. No solamente el tema de la SIDE sino también hubo otros temas como el de Lijo, que también hicieron ruido en todos nosotros”, sumó.

De todos modos, mencionó que “lo que realmente causó el motivo de la división del bloque fue la exposición pública de hechos que a nuestro entender deberían haber quedado inteligentemente como crítica constructiva independientemente del voto que él después realice”.

“El deseo personal es que sigan acompañando las ideas por las cuales vinieron hasta acá, que fueron las que trajo la fórmula. En política hay que desarrollar también la virtud de la paciencia y no porque no te guste un tema inmediatamente ir a la prensa y transformarte en vocero de vos mismo de las cosas que no compartí con el conductor”, finalizó.