Finalizados los Juegos Olímpicos, ¿cuáles son los próximos eventos deportivos a nivel mundial?

Para los amantes del deporte pasó sin dudas el evento más importante que se puede disfrutar, con las 32 disciplinas que figuran en el programa de los Juegos Olímpicos, con 45 pruebas distintas, y esto deja un pequeño vacío, aunque hasta final de año todavía hay mucho para seguir disfrutando.

Hasta que finalice este 2024 habrá noticias deportivas por doquier, pero nos detendremos en destacar los principales eventos deportivos que se llevarán a cabo en esta última parte del año.

La vuelta de un argentino a lo mejor del automovilismo

Pasaron 23 años desde la última vez que un argentino integró un equipo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y Franco Colapinto se subirá al Williams hasta el final de esta temporada. Su auto sin dudas no es el mejor, y tampoco pueden esperarse grandes resultados, pero nuevamente la bandera celeste y blanca llegó a la élite de los motores.

En el caso del campeonato en sí, va entrando en la recta final y la temporada nuevamente se encuentra liderada por el Red Bull de Max Verstappen, y se coronará si no sucede nada extraño, más allá de que el Mc Laren de Lando Norris lo sigue de cerca. En el caso del campeonato de constructores, pelean mano a mano ambas escuderías, con un Ferrari que también acecha, y tal vez ésta termine siendo la disputa más entretenida.

Pero, sin dudas, es de las noticias deportivas más importantes la llegada de Colapinto a la máxima categoría del automovilismo y el comienzo de su recorrido en la élite.

Copa Davis 2024

Argentina vuelve tras dos años de ausencia al Grupo Mundial de la Copa Davis, tras dejar en el camino por 3-2 a Kazajistán en febrero, y del 10 al 16 de septiembre luchará por meterse en el Final 8 que se llevará a cabo en diciembre.

Argentina buscará su boleto a las finales en Manchester en donde se llevará a cabo el Grupo D, que lo comparte con Canadá, a quien enfrentará el martes 10 de septiembre; con el local Gran Bretaña chocará el 13 del mismo mes, y por último con Finlandia cerrará la fase de grupos, el 14. Cabe destacar que todos los duelos se dan desde las 9 de la mañana de nuestro país.

En Bolonia se llevará adelante el Grupo A, con las participaciones de Países Bajos, Bélgica, Brasil e Italia; la sede del Grupo B será Sevilla, con Australia, Francia, República Checa y España y, por último, el Grupo C será en la ciudad China de Zhuhai, la única sin un seleccionado local, ya que es éste lo integran Alemania, Chile, Estados Unidos y Eslovaquia.

Los primeros y segundos de cada grupo conseguirán la clasificación al Final 8 que tendrá sede en Málaga, entre el 19 y el 24 de noviembre.

Finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

En un país futbolero como el nuestro los ojos se posan siempre en las competencias continentales, ya que son de los eventos más importantes que hay a nivel de clubes en esta parte del mundo.

Desde que se implementó la final a partido único, esta edición de la Copa Libertadores tendrá su partido de cierre en el estadio “Más Monumental”, de River Plate, el 30 de noviembre y donde solo habrá lugar para dos equipos de los tantos que se presentan en búsqueda del máximo trofeo continental. La final de la Copa Sudamericana será una especie de antesala, ya que se disputará una semana antes, el 23, pero tendrá sede en Asunción de Paraguay.

En el caso del campeón de la Copa Libertadores, clasificará a una nueva edición de Copa Intercontinental con un formato distinto al que se la conocía, mezclando el formato de lo que era el Mundial de Clubes disputado hasta el año pasado. En este caso el Real Madrid, campeón de la Champions League, ya se clasificó a la final, mientras que el ganador de la Libertadores entra en segunda ronda y para llegar a la final deberá conseguir dos victorias previo al partido por el título.

Copa del Mundo de Uzbekistán de Futsal

El Futsal es un deporte que ha ido creciendo en nuestro país y ha logrado posicionarse entre los primeros lugares del ranking FIFA, hoy ubicado en la quinta posición, pero en los últimos dos mundiales llegó hasta el partido final, haciéndose con el título en Colombia 2016 y cayendo con Portugal en la final en Lituania 2021.

Desde el 14 de septiembre al 6 de octubre se llevará a cabo la décima edición de la Copa del Mundo de Futsal en Uzbekistán. La Selección Argentina es cabeza de serie del Grupo C, que lo comparte con Ucrania, al que enfrentará el 15 de septiembre; Afganistán, con quien se verá las caras el 18 de septiembre, y Angola, con el que cerrará la fase el 21 de septiembre.

El combinado nacional llega como el actual subcampeón continental y buscará repetir las grandes actuaciones que lo han llevado a estar entre los primeros lugares de cada una de las competencias en las que ha participado.

La NFL de paseo por Europa

El fútbol americano es un deporte meramente estadounidense, que reúne a millones de fanáticos, pero que le ha costado poder conseguir adeptos fuera de su país. Sin dudas que llevar al deporte al viejo continente es parte de la estrategia que tiene la NFL para continuar consiguiendo público en otros continentes.

Aquellos fanáticos de Europa que no cuentan con la posibilidad de viajar hasta los Estados Unidos y disfrutar de los mejores juegos, se encuentran ante una inmejorable oportunidad, aspecto que mejorará aún más el número de audiencia.

Los fanáticos en Europa tienen la oportunidad de ver en vivo partidos de la NFL sin tener que viajar a Norteamérica, lo que ha contribuido a un aumento significativo en la audiencia y el seguimiento de la liga en la región.

El cronograma anuncia que el Tottenham Hotspur Stadium, de Londres, recibirá dos duelos: el primer duelo será el 6 de octubre entre Jacksonville Jaguars y Chicago Bears, y luego el 13 será el turno de New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars; el Wembley Stadium se vestirá de NFL el 20 de ese mes con New York Giants vs. Carolina Panthers y, por último, de los más destacados será en el Allianz Arena de Munich entre New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars.

A pesar de que habrá que esperar poco menos de cuatro años para llegar a la nueva edición de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2026, el mundo cuenta con innumerables eventos deportivos para que los amantes de los deportes disfruten.