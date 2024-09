Adorni embelesado con Bullrich: “Impecable, maravillosa, majestuosa y única”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que “señales positivas” en la economía, al tiempo que le restó importancia a la represión a la manifestación de los jubilados que reclamaban por el veto presidencial a los aumentos de haberes.

El funcionario habló de los datos “que reflejan mejoras en la actividad económica tales como el precio del dólar estable en los últimos meses y la suba de los depósitos privados en esa moneda, que volvieron a 19.500 millones, lo que confirma que el único camino para dejar atrás la miseria en la que está hundida la Argentina es con crédito, orden macroeconómico, más capitalismo y más libertad”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario agregó que “en la semana se confirmó una nueva oleada de inversiones” privadas que permitirán la creación de empleos directos, mientras que como contrapartida el Observatorio de Deuda Social de la UCA “estimó que la pobreza en el segundo trimestre del año tuvo una caída de 6 puntos con respecto al trimestre anterior”, un resultado que atribuyó a “la conjunción de la baja de la inflación y la recuperación de los salarios”.

Por otra parte, indicó que “bajo el Gobierno del presidente Milei, se terminó la ‘canilla libre’ de subsidios especialmente para dirigentes y empresarios amigos”.

Consultado por los 15 asesores que el senador oficialista Bartolomé Abdala utiliza para su campaña personal, explicó que “nsotros tenemos una posición muy firme, la función de los asesores legislativos, sean del Senado, sean de Diputados, son para analizar, diseñar, proponer y ayudar a que los legisladores propongan leyes y lleven adelante la tarea legislativa. Cualquier función que esté por fuera de eso, está mal y se debe modificar”.

“Ambas Cámaras están sujetas a los accesos a la información pública que puedan solicitar. El senador Abdala deberá explicar cuáles eran las funciones de sus asesores”, matizó.

En alusión al tan mentado fin del cepo, manifestó que “el camino hacia la liberación cambiaria total está cada vez más cerca y todos saben que eso no va a ocurrir hasta que no terminemos de pulverizar la inflación. Porque eso implica que no haya exceso de moneda y que no haya desequilibrios en el mercado de dinero. Por lo tanto, en algún momento, el cepo no va a existir”.

Finalmente, le restó importancia a la represión a los jubilados y consideró que “la labor de (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich es impecable, maravillosa, majestuosa y única”.

“He puesto ejemplos acá desde lo que ocurre en la calle con el tema de los piquetes, lo que ocurre con la seguridad en zonas muy comprometidas como pudo ser Rosario. El resto, es endilgar a la ministra cuestiones que son de responsabilidad del Poder Judicial”, remató.