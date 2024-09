Diputado radical-libertario, desafiante: “Si me van a echar del partido, que lo hagan rápido”

El diputado nacional de la UCR, Martín Arjol, cooptado por Javier Milei para respaldar el veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, justificó su sugestivo cambio de votación en el Congreso.

“Desde la sanción inicial de la ley, han surgido hechos nuevos que provocaron una reconfiguración de mi voto”, alegó el legislador misionero.

En este sentido, explicó que “el primero y más importante es el veto del Presidente. El segundo está relacionado con nuestra postura de que el equilibrio fiscal es necesario para que Argentina salga del proceso inflacionario y, posteriormente, logremos una reactivación económica que ponga al país en una senda de crecimiento a largo plazo”.

“El último punto decisivo para cambiar mi voto fue la reunión con el presidente Javier Milei”, reconoció Arjol en declaraciones a la AM 950.

En torno a la polémica partidaria por su accionar, indicó: “Dentro del radicalismo hay actores que piden mi expulsión, y algunos de ellos no votaron la Ley de Bases cuando el bloque había decidido apoyarla. El conflicto interno en el radicalismo viene desde el ballotage de las elecciones de 2023”.

“A (el presidente del Comité Nacional de la UCR) Martín Lousteau sólo le pido que, si me van a expulsar del partido, lo hagan rápido. No me voy a ir ni del bloque ni del partido a menos que me echen”, sentenció.