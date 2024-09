Lamentable paso de comedia en TN y LN+: video falso, pedido de renuncias y Bullrich enojada

El periodista Eduardo Feinmann y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvieron un tenso cruce en vivo por un video falso de la nena gaseada por la Policía frente al Congreso, tras la sesión en la que se ratificó el veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

🎥 #Represión | Un video desmiente a Bullrich y confirma que la Policía le tiró gas a la nena de 10 años



📌 https://t.co/I3ajO2kVdk pic.twitter.com/KB3SEipgsP — ANDigital (@ANDigitalOK) September 12, 2024

“Ni a mí ni a este programa ni a este canal nos van a enchastrar”, exclamó el comunicador como descargo porque el día anterior habían difundido en LN+ un video en el que una mujer vestida con uniforme naranja, ajena al operativo de seguridad, tiraba gas pimienta a una menor de 10 años fuera del Congreso.

Asimismo, detalló que fue el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rolle, quien mandó a la producción las imágenes, al tiempo que reveló que la segunda de Bullrich en el Ministerio, Alejandra Monteoliva, confirmó la veracidad de las imágenes.

“El video llega a las 18:15. Nosotros lo mostramos a las 18:40. El video lo manda el jefe de la Policía Federal. La viceministra, Alejandra Monteoliva, confirma eso a las 18.42. Y después va a otro programa de televisión a decir lo mismo”, detalló el conductor, al dar cuenta de la operación montada también en el aire de TN, de la mano de uno de los propagandistas principales de La Libertad Avanza.

2.@JonatanViale mintió: este video muestra que fue la policía la que le tiró gas pimienta a la nena y a su madre cuando estaban en el piso pic.twitter.com/vtoJFSE4BI — ari lijalad (@arilijalad) September 13, 2024

“Ella lo dice y yo le tengo que creer. El video lo mandan desde un organismo oficial. Espero que lo echen a patadas a él, a Bullrich y al vocero de la ministra, que nos echó la culpa a mí y a Gabriel Iezzi de haber hecho circular el video”, arremetió Feinmann.

“Usted manda un video que no corresponde a la situación de la niña, que fue efectivamente gaseada. Nosotros mostramos el video de cómo un oficial de la Policía a un metro gasea a la mamá y a la nena que estaban sentadas en la calle”, prosiguió, mientras su compañero de aire en ese momento, trataba de meter sus habituales bocadillos en favor del Gobierno, pero no pudo lograrlo.

En igual tenor, dio cuenta que “esto surge del propio seno del Gobierno o de una parte del Gobierno que es el Ministerio de Seguridad, y hoy, un periodista amigo me cuenta que el señor Cortés, el vocero de la ministra Bullrich, le escribió a otro colega nuestro, muy amigo de acá, y le dijo que desde el ministerio no tenían nada que ver, sino que Iezzi y yo hicimos circular el video. Tienen que ser hijos de puta para decir eso. Nosotros lo recibimos, lo analizamos y efectivamente era la nena. Por eso la vice confirma que era ese el video del ataque a la nena”.

Feinmann le exigió a Milei la renuncia de Bullrich y su equipo en vivo y Bullrich llamó en vivo para cantarle las 40 ajsjsjsj 🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬 pic.twitter.com/P5E9li2yLr — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) September 12, 2024

“Espero que el señor Presidente los eche a todos. A mí no me van a enchastrar, ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. Y si la ministra quiere salir al aire, que salga. Y si tengo que putearla, lo voy a hacer. Porque son unos mentirosos, porque no se juega ni con nosotros ni con la niña”, remató.

Ni lerda ni perezosa, la ministra Bullrich exigió salir al aire y aseveró que “el Ministerio no envió ningún video a nadie. El tuit describe una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre, no hicimos operación. Me enteré por LN+”.

MADRE IRRESPONSABLE Y VIOLENTA



En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena.



La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas… https://t.co/lrhfxA8i6Q — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 11, 2024

“No voy a aceptar que digan que somos mentirosos, estuvimos frente a una situación que iba a haber violencia. Nadie gaseó a una nena. La Policía avanza y pone atrás a la nena y tira gases para otro lado. Nadie le apunta a la nena y la mamá, eso es poner a la policía en un lugar que no está”, prosiguió.

Finalmente denunció la existencia de una supuesta organización de activistas: “hay un grupo de uniformes naranjas que dan instrucciones para plantear cómo se cubren y tiran gases, un grupo armado de la provincia de Buenos Aires”.