Arroyo advirtió por la “implosión social”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, consideró que el Gobierno “no está viendo la película” completa, ya que “están pasando cosas a nivel social”, más allá del tan declamado equilibrio fiscal.

“Tenemos más gente en los comedores, endeudamiento creciente de las familias, mucha gente que no llega a fin de mes, una situación muy agobiante”, enumeró el exministro de Desarrollo Social.

Acto seguido, graficó: “Lo pongo en números, para no ser pobres una familia necesita 940 mil pesos, y el salario mínimo en Argentina es de 274 mil, la jubilación mínima es de 234 mil sin el bono, un plan son 78 mil y abajo de todo, una persona con discapacidad cobra 28 mil pesos”.

En este sentido, apuntó a los diputados radicales que votaron a favor del veto presidencial y sostuvo que la consecuencia de esta acción es que “aumenta la ruptura de la sociedad con la política”.

“Por eso hay que dejar claro que no es todo lo mismo y construir un camino de una nueva mayoría, un esquema político, nuevas ideas, con camino, con calle, con estar día a día con los que la pasan mal”, enfatizó Arroyo en declaraciones a la AM 750.

Finalmente, sostuvo que pese a que se mantuvo el veto al proyecto de movilidad jubilatoria, “le costó” al Gobierno y “no sólo en términos políticos”.

“El ajuste fuerte fue sobre jubilaciones, universidades y provincias. Eso explica el superávit que ha encontrado el Gobierno. Creo que el Gobierno está cometiendo un error: está viendo la foto y no la película. Están pasando cosas en materia social, en los barrios, que el Gobierno no lo está viendo. No hay un proceso de conflictividad, pero hay implosión social”, sentenció.