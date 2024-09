Francos: “El riesgo para la economía era muy superior que el beneficio para los jubilados”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó el veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, porque “el riesgo para la economía era muy superior al beneficio que iban a recibir los jubilados”.

Por otra parte, negó que el asado ofrecido por el presidente Javier Milei a los diputados que votaron en contra del aumento a la clase pasiva haya sido un festejo, sino que se trató de “una cena de camaradería”.

“El sentido era hablar de lo que defendimos y fue mantener las condiciones de la macroeconomía como las estamos manteniendo. Eso impactaba en todos los órdenes; el riesgo país hubiera aumentado, por ejemplo”, alegó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por otra parte, desestimó los cuestionamientos de la oposición, principalmente de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “¿Pretende filosofar sobre economía con Javier Milei después de haber fundido el país como presidente y como vice? Si la discusión es seguir la misma receta, significa deuda, emisión y postergar los vencimientos, sabiendo que se está hipotecando el futuro de todos los argentinos”.

Además, recordó que durante la gestión kirchnerista “empezaron a jubilar”, creando moratorias, y que terminó jubilando gente “que nunca había pagado” aportes y que, por se motivo, quienes sí los pagaron “hoy se ven perjudicados”.

“El sistema jubilatorio está absolutamente colapsado y no podemos pensar que puede arreglarse, que si cobran 300 mil o 400 mil pesos pasarán a cobrar 500 mil o 600 mil ¿Se puede hacer? No, porque no existen los fondos para eso. Se va a solucionar si se crece la economía”, explicó Francos.

“Cuando el presidente vetó la ley y no se pudo obtener la insistencia ¿Qué pasó? Subieron los bonos argentinos, bajó la tasa de interés y bajó el riesgo del país. Todas las condiciones macro mejoraron”, concluyó el titular de la mesa ministerial.