Adorni evitó entrar en polémicas: “La relación con el Papa es fantástica”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes un nuevo sistema de entrega de medicamentos en más de 7.500 centros de todo el país “destinado a mejorarles la vida a todos los argentinos sin cobertura”, y un nuevo convenio con PAMI para que la provisión de medicamentos oncológicos “sea más rápida, eficiente y su costo sea en torno al 50 por ciento menor”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario indicó que, además, el Gobierno impulsó un nuevo reglamento de funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que “reduce el tiempo de entrega de medicamentos para las personas en situación de vulnerabilidad” de tres meses a un mes. También anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones provinciales, entre ellos, el Hospital Nacional Bonaparte.

Por otro lado, expresó que la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) encontró “varias irregularidades” como, por caso, “una deuda de 3.131 millones de pesos heredada de la gestión anterior, falta de mantenimiento de autobombas y ambulancias, compras realizadas de manera irregular y una estructura sobredimensionada”.

“El despilfarro no es parte de esta administración y todo lo que se detecte que es irregular o que despilfarra recursos de los contribuyentes, se va a exterminar”, exclamó Adorni.

También hizo alusión a “algunas señales positivas que refleja el proceso de estabilización que estamos atravesando de la situación económica: durante agosto el sector público nacional registró un superávit financiero; la Bolsa Argentina, durante el mes pasado, tuvo una recuperación del 13 % y de un 39% en lo que va del año; y la Comisión Nacional de Valores flexibilizó el acceso al mercado de capitales”.

“Entendemos que de la mano de la libertad es como Argentina va a crecer, de la libertad, del capitalismo y, por supuesto, del libre mercado”, resumió el portavoz.

En cuanto a las duras declaraciones del Papa contra el Gobierno de Javier Milei, explicó que “es su opinión, la cual nosotros respetamos, escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice, pero no tenemos por qué compartir la visión”.

“La relación con el Papa ha sido siempre muy buena, a tal punto que la visita de la ministra Sandra Pettovello es una invitación que le hace el Papa. Por lo tanto, la relación con el Papa es fantástica. Lo que no quita que empecemos a aceptar las diferencias, a que no opinemos igual en todos los temas. Y bienvenido sea, con él o con cualquier otro líder mundial como lo es él, incluso entre nosotros, empecemos a aceptar que opinamos distinto y que de todas maneras de eso pueden salir cosas buenas y se puede agregar valor”, reflexionó.

Consultado por la entrega de un posible bono para fin de año, teniendo en cuenta la destrucción del poder adquisitivo, informó que “nuestra intención es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los jubilados estén mejor. Y todo lo que se hace es pensando en el futuro y pensando en los jubilados de hoy y en los jubilados de mañana”.

Finalmente, reiteró que “se terminaron los piquetes aeronáuticos y, en línea con esto, vamos a hacer todo para que eso no vuelva a ocurrir. No vamos a dejarnos seguir extorsionando porque, en definitiva, lo que están haciendo es extorsionar a 40 mil personas que todos los días se quieren tomar un vuelo”.



“Algunos lo están entendiendo, lo entendieron muchos de los que antes cortaban las calles, que ya no las cortan; lo tienen que entender Biró y compañía, que la Argentina cambió y que no podemos tener de rehenes a los pasajeros, ni ahora ni nunca más, eso se terminó”, acotó Adorni y sentenció: “Todo lo que está nuestro alcance lo vamos a hacer y estamos decididos a ir a fondo para que las extorsiones no se vuelvan a repetir en Argentina”.