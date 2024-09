Francos desautorizó al Papa: “Expresa una facción del peronismo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó el escrache sufrido por el líder de Patria Grande, Juan Grabois, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al tiempo que rechazó las críticas del Papa Francisco al considerar que el líder religioso que “expresa una facción del peronismo”.

“Me parece mal todo lo que sea violencia verbal o casi física. Es inconducente”, expuso primeramente en torno a las imágenes de Grabois discutiendo con pasajeros del aeropuerto, aunque luego disparó: “Pienso que tal vez Grabois debiera medir un poco más sus reacciones púbicas porque a veces es muy agresivo y genera este tipo de reacciones”.

“Cualquier reacción violencia no tiene sentido y no sirve para superar los momentos complejos gracias a los señores como Grabois que han llevado al país a esta situación de pobreza y confrontación”, acotó.

Por otra parte, juzgó que “el Papa Francisco no debería expresarse de esta forma con respecto a la situación política en la Argentina porque lo que no hace es analizar la historia completa. Toma una visión, y no dice cómo se llegó; más allá del cariño personal, me parece que está equivocado en términos políticos”.

En igual tono, dijo que no corresponde que “el líder de la Iglesia, que es de todos, tenga que expresarse por una facción; me da la sensación que es un poco la facción de un peronismo”.

“Tampoco creo que fuera la opinión histórica de Francisco cuando era Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y recuerdo las cosas que planteó contra algunas actitudes del kirchnerismo”, evocó Francos en declaraciones a TN.

Del mismo modo, se mostró sorprendido ante la denuncia del Sumo Pontífice, quien señaló a uno de los ministros de Javier Milei, apuntado por pedir “coimas”. Y contestó: “Si tiene pruebas, que lo diga expresamente”.