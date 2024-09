Valdés le pidió “reflexión” al Presidente: “Ya ni sus votantes lo acompañan”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, aludió al “apagón mediático” que los propios votantes de Javier Milei le hicieron al presidente el día que fue al Congreso a presentar el Presupuesto y destacó que está a la vista que “ya ni ellos lo acompañan” porque “nadie elige un presidente para vivir peor”.

“Ese día para mi es el 71 de octubre de Milei, porque es al revés del nuestro”, graficó, dado que fue la “reacción ciudadana de quienes acompañaban a Milei y decidieron no acompañarlo más”.

“En el mundo vos tocás a un jubilado y no ganás más una elección” porque “tocar a los jubilados es tocar a un nervios de la organización social de los argentinos. Porque no sólo son los afectos primarios sino que todos nos referenciamos en ellos porque lo dieron todo de sí y merecen vivir dignamente, es la cultura que tiene la humanidad, los mayores son sagrados”, acotó el legislador.

En declaraciones a Radio Provincia, evaluó que “el Presidente tiene una oportunidad para reflexionar. No veten el financiamiento universitario, porque la gente va a salir a la calle. Queremos que el Presidente reflexione y escuche al Papa, al pueblo y al mundo que nos está mirando”.

Justamente en torno a las críticas del líder de la Iglesia Católica, resaltó que todos los sumos pontífices se han referido en su papado a su propia tierra porque “es muy difícil no pintar la aldea de uno para poder ser universal”.

“Si uno lo sigue, fundamentalmente su paso por el país es la base de su teología, que empieza en los 70 tras el Concilio Vaticano Segundo” y que hace foco en “los más humildes, es lo más valorado de Francisco en el mundo”, aseveró el legislador peronista.

“¿Qué pensaban? ¿Creían que podían tirarle gases a una nena de 10 años y el Papa se iba a quedar callado? cuando es un Papa que se ha dedicado a los movimientos sociales dándoles legitimidad en el mundo”, argumentó Valdés.

En igual tenor, explicó que en un contexto donde “están descartando a los mayores, a los jóvenes con su primer trabajo” el Papa “propone una cultura contra el descarte y le habla a esos trabajadores sociales y les dice que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo”.

Milei es un “soberbio que no acepta la voz del otro. Cuando la voz de Francisco es la palabra de un pastor, y hay que escucharla aunque no la compartas. Pues, es la voz de una persona que está queriendo señalar que no es bueno que optes por el gas pimienta antes de un haber jubilatorio”, completó el diputado.