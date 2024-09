Adorni volvió a justificar el veto a la movilidad jubilatoria: “Me harté de explicarlo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno nacional puso a disposición de la provincia de Córdoba aviones, helicópteros y brigadistas para trabajar en las zonas afectadas por los incendios forestales, además de apoyo del Ministerio de Defensa en materia logística y de sanidad, y agradeció al gobernador Martín Llaryora por “el trabajo conjunto para mitigar la situación”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario detalló que en Villa Berna se desplegaron helicópteros, un avión hidrante y un camión comando del Servicio Nacional del Manejo del Fuego con siete combatientes, un coordinador y 16 brigadistas; en Capilla del Monte trabaja un avión hidrante, y en Chancaní y Salsacate, a pedido de la provincia, “se desplegó un avión hidrante, un camión comando con personal especializado” y 32 miembros de la brigada nacional sur, con vehículos y equipamiento especial.

“Queremos destacar, especialmente, la labor de los bomberos voluntarios de Córdoba y de las fuerzas de seguridad que están poniendo el cuerpo para proteger a los ciudadanos”, enfatizó y dijo que “no hay nada más heroico para un hombre que arriesgar la vida por sus compatriotas”.

Por otro lado, el portavoz señaló que la Argentina decidió disociarse del Pacto para el Futuro 2040 que promueve la ONU ya que “las hipócritas consignas vacías impuestas por un organismo foráneo no son el camino para que el país salga adelante”.

Agregó que Javier Milei “no va a ponerle peros a la propiedad privada, a la libertad de expresión ni a la libertad de comercio, porque el único camino para salir adelante es el que hace a los argentinos cada vez más libres”.

En alusión a los anunciados cortes de luz programados para el verano, manifestó que “restablecer el sistema, la infraestructura energética como la que debe tener un país como Argentina o cualquier país medianamente serio, lleva tiempo y es algo que, no solo la Secretaría de Energía, todo el equipo económico y todo el resto estamos abocados a que eso se solucione porque todos venimos sufriendo desde hace años innumerable cantidad de cortes y problemas en el abastecimiento de energía”.

“Los esfuerzos están hechos en que no le afecten a la gente. Hablar del verano es hacer futurología porque no sabemos a ciencia cierta ni el nivel de temperaturas que va a haber, ni el nivel de demanda que va a haber, así que no es muy difícil sacar una conclusión de qué vamos a observar en el verano”, matizó Adorni. Y fue más allá: “Ojalá que haga calor, así disfutamos de la pileta. Pensar cuánta lluvia va a caer o cuánta temperatura va a haber es muy difícil”.

En igual tono, explicó que “el consumo o la demanda tiene picos altos y picos bajos, en esos picos altos es lógico que los países acudan a la importación de energía”.

“No hubo ninguna contradicción. Es razonable que el jefe de Gabinete plantee en abstracto que es una posibilidad que haya cortes programados. El secretario de Energía específica que en principio para el área residencial no va a haber cortes programados”, prosiguió el vocero.

Finalmente, consultado por el veto al aumento de los haberes previsionales, exclamó: “Lo de los jubilados me harté de explicar que el sistema lo dejaron destruido, dejaron jubilaciones miserables, y lo único que hicieron fue burlarse de los jubilados durante 15 años”.

“La pobreza, la falta de recursos, el sistema jubilatorio destruido, el sistema energético destruido, y todos los males que estamos viviendo en Argentina son casi con exclusividad responsabilidad del kirchnerismo y de los 20 años de desastre que han ocurrido en la Argentina”, completó.