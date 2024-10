Hartazgo por la pasividad de la CGT: “Si esto sigue así, se va a romper”

El secretario adjunto del SMATA y diputado nacional de Unión por la Patria, Mario ‘Paco’ Manrique, rechazó la “tregua” de la CGT con el Gobierno y reiteró que no está identificado con “la forma de conducir que tiene hoy” la central obrera, por lo que renunció a la Secretaría Gremial del nucleamiento.

“Hoy tenemos una conducción en la CGT que no es clara en sus acciones. No tenemos claro qué se está discutiendo, con quién se está hablando y cuáles son los objetivos que se persiguen. Eso hace que algunos pensemos distintos, entendamos que las cosas se tienen que traccionar desde otro lugar, de otra manera y tomar decisiones del conjunto, cosa que no se está haciendo. Por eso decidí alejarme de la conducción de la CGT”, explicó.

En este sentido, evaluó que “es hora de que los dirigentes empecemos a tomar las decisiones y ocupar los lugares donde debemos estar. Lamentablemente no me identifico con la forma de conducir que tiene hoy la CGT. Volvieron otra vez a esa forma cerrada donde cuatro o cinco dirigentes definen por todo el grupo de organización”.

“La CGT se supone que está debatiendo, discutiendo o arreglando la reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases, y no lleva al secretario gremial. Ni siquiera pretendo que me lleven, sino llamar después para decirme se charló esto o se va a hablar aquello. La gente ve eso”, prosiguió Manrique en declaraciones a Perfil Radio.

Consultado por una posible ruptura de la central obrera, evaluó que “si esto sigue así, la va a haber. No sé hasta cuándo los secretarios generales de los demás gremios van a soportar enterarse por los medios que la CGT se reunió con el Gobierno”.

“Me molestó mucho que cuando vetaron la movilidad jubilatoria, la CGT sacó un comunicado. Los jubilados se movilizan y la CGT da libertad de acción, y después viene la marcha de los estudiantes y la CGT adhiere a la marcha, pero entonces, ¿por qué los jubilados no y los estudiantes sí? ¿Por qué los estudiantes te garantizan una masividad que los jubilados no te pueden garantizar? Esas son las cosas que a mí me molestan”, contrastó el legislador peronista.

Y completó: “Si el Presidente veta una ley, la CGT tiene que parar, tiene que ser automático, porque no es que está defendiendo a los jubilados o a los estudiantes, está defendiendo la institucionalidad del país. El Presidente logró tener una minoría que le garantiza que se sostenga cualquier veto que él haga, no necesita más al Congreso el Presidente de la Nación, nos va a dejar ahí hablando horas y horas, total después él veta y tiene 80 y pico de diputados que le van a garantizar los vetos y el Congreso queda pintado, entonces eso es en lo que yo no estoy de acuerdo”.