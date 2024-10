Cayeron los ladrones de la heladería: también habían intentado abusar de la comerciante

En la madrugada de este martes fueron atrapados los delincuentes que el pasado sábado habían asaltado una heladería de la periferia platense y, no conformes con ello, intentaron abusar de la dueña del comercio.

La víctima es Dalila, una mujer que en marzo regresó de Brasil –país en el que se encontraba viviendo– y decidió abrir una heladería en la zona de 70 y 24, comercio que ya sufrió cuatro robos en lo que va del año.

En este último, la joven relató que dos delincuentes ingresaron en el local tras descender de una camioneta. En primer término, se acercó uno de ellos y comenzó a elegir los gustos de helado para la compra que supuestamente iba a efectuar. Luego entró su cómplice. Las cámaras de seguridad de un vecino corroboran el testimonio de la víctima. En ese instante, contó que uno de los malvivientes sacó una pistola y le apuntó para tobarle la recaudación y el teléfono celular.

“Uno de los ladrones se me tironeó mi ropa y me llevó para el baño, cuando se estaba sacando su ropa el cómplice evitó que me viole. Estuvo a punto de abusarme. Tengo que estar agradeciendo que no me violaron”, reveló la damnificada.

Y a las 5 horas de este martes, en plena recorrida, personal del Comando Patrulla observó en calle 80 entre 6 y 7 al rodado utilizado para el hecho delictivo.

Fue interceptado y se estableció que dentro estaban los dos sujetos que habían asaltado la heladería horas atrás, identificados como Hugo Nicolás Casusa (32) y Rubén Daniel Villaba (36).

Además de la aprehensión de los malvivientes, se procedió al secuestro del rodado, una pick up Peugeot 504.