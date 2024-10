Enfático desagravio a Alfonsín: “Un verdadero león versus un león de circo”

Desde la Organización de Trabajadores Radicales se sumaron a los repudios por los agravios del presidente Javier Milei a Raúl Alfonsín, en el 41° aniversario del retorno de la democracia en Argentina.

“Alfonsín fue un verdadero león que se enfrentó a las mafias que asolaron la Argentina durante años y logró recuperar la democracia para salvaguardar el futuro del país. No sólo llevo adelante el juicio a las juntas y encarceló a los responsables de ensangrentar nuestra tierra, sino que también ordenó detener y enjuiciar a los líderes de las organizaciones terroristas y, en los años oscuros, junto a otros notables, creó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos”, reseñaron desde el nucleamiento encabezado por Luis Cerini.

Acto seguido, mencionaron “los logros del perturbado Milei: vetar a los jubilados y vetar a la educación pública, perseguir a la prensa y censurarla, enemistarse con países amigos de la región y del mundo, ajustar a la clase media y crear más pobres”.



“El radicalismo es un partido democrático que prioriza el diálogo y el consenso para mejorar la vida de los argentinos, pero ¿cómo se dialoga con un Presidente cuya idea de diálogo es someter al otro a través de la humillación y la agresión? Un Presidente que reivindica a Carlos Menem que llegó a hacer desparecer un pueblo para esconder las pruebas de la corrupción nos hace preguntarnos ¿por qué hay radicales que aún forman parte de su Gobierno o lo ayudan desde el Congreso?”, inquirió la OTR.

En igual tesitura, dieron cuenta que “Alfonsín fue un verdadero líder que no necesitaba gritar, censurar ni atacar para ser escuchado y cuando no quisieron escucharlo, abucheándolo e insultándolo, habl más fuerte para contestar a quienes lo atacaban, pero jamás los censuró porque era un verdadero defensor de la libertad de expresión en particular y de las libertades en general”.

“Hoy tenemos un león en la Presidencia, de circo o de zoológico, totalmente domado por las corporaciones que nuevamente van tras los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los argentinos”, anexaron.

“Este león, que no es más que un gatito mimoso que simula rugir, pero sólo le ronronea a los poderosos para ver si le tiran una inversión que le permita seguir con la mentira con la que llegó al poder: que viene a mejorar las cosas parar todos cuando es solo para algunos”, sentenciaron los trabajadores radicales.