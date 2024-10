Preventiva para los 6 policías que allanaron ilegalmente y desaparecieron el dinero secuestrado en La Plata

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI Nº 17 del Departamento Judicial La Plata, solicitó la prisión preventiva para los seis policías que cumplían funciones en la Comisaría Tercera de Los Hornos: Juan Alejandro Osuna (oficial de calle), Ariel Nahuel Ortega Jurado (oficial de calle), María Jose Barrera (área de Judiciales), Daiana Belén Maidana (oficial de calle), Miguel Del Valle González (comisario jefe de la dependencia), y Patricia Ester De Campo (oficial de calle), pedido que fue convalidado por el Juzgado de Garantías en las últimas horas.

La acusación para todos ellos es por “robo calificado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y en banda, y por ser ejecutado por miembros de las fuerzas policiales, en concurso real con allanamiento ilegal, falsificación ideológica de instrumento público, falso testimonio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad”.

En el petitorio que la fiscal le envió al Juzgado de Garantías se indica que en la madrugada del sábado 14 de septiembre los seis policiales fingieron un llamado telefónico anónimo, luego concurrieron a un domicilio de la calle 526 bis, entre 177 y 178 de la localidad de Melchor Romero –por ende, ajeno a su jurisdicción, en Los Hornos– y, sin orden judicial, pero munidos de armas de fuego, ingresaron ilegalmente al lugar. Una vez allí amenazaron a los presentes y dispararon al menos dos veces, tras accionar una escopeta y buscando intimidar a los ocupantes.

“Abusando de la autoridad que les brida la investidura policial, redujeron a un grupo conformado por veinticinco o treinta personas que se encontraban en el lugar practicando ‘piky voley’ y juegos de azar”, se lee en una de las fojas judiciales a la que accedió ANDigital.

Para la fiscal, los policías se dividieron los roles e hicieron tareas de vigilancia con intimidación, en ese marco se apoderaron ilegítimamente de todo el dinero que allí había, además de sustraer joyas y teléfonos celulares, también abrieron los autos de las víctimas en busca de pertenencias. Se estima que esa noche los oficiales se llevaron más de $ 6 millones y unos U$S 6.700 en efectivo, que se sumaron a ₲ 3 millones (guaraníes). Vale remarcar que los denunciantes pertenecen a la comunidad paraguaya.

En su hipótesis acusadora, la fiscal agrega que los implicados privaron de la libertad a 10 personas a las que eligieron “al azar” y las trasladaron a la Comisaría Tercera, ninguna de ellas fue esposada y permanecieron encerrados en una cocina de la dependencia policial ubicada en la avenida 137, entre las calles 61 y 62.

Un video filmado por un testigo clave fue presentado en la causa a modo de prueba, y en las imágenes se ve el violento proceder de los policías durante esa madrugada, también se observa a las víctimas en el piso y, sobre una mesa, una abundante cantidad de billetes: “Las imágenes son claves”, contó un vocero judicial consultado por este medio.

En la causa penal la Policía Federal hizo pericias sobre ese video, con esas tareas los peritos buscaron reconocer a los policías implicados. Fue la misma PFA la que llevó a cabo los arrestos informados por este medio dos semanas atrás.

La fiscal no les cree

La oficial María José Barrera declaró en indagatoria y dijo que estuvo en el operativo pero que nunca vio a su jefe –el comisario Del Valle González– hablando con alguna autoridad judicial. Agregó que solo siguió directivas de su superior directo ya que si no lo hacía era pasible de sanción: “Cuestionar una orden jerárquica se castiga con traslado”, relató la imputada, al tiempo que sostuvo que desconocía si esa noche había o no orden de allanamiento.

La detenida Daiana Belén Maidana también declaró en la causa en ese mismo sentido, aunque la fiscal hizo una valoración que no favoreció a las oficiales y le dio credibilidad a los denunciantes: “Los dichos de las imputadas no resultan suficientes para desvirtuar la responsabilidad endilgada, las declaraciones de los damnificados tienen pleno valor convictivo. Lo cierto es que ingresaron a un domicilio particular sin orden de allanamiento ni instrumentación de orden verbal alguna, intentando justificar el ingreso ante un supuesto ademán de un sujeto que se encontraba en la puerta y al cual ninguna de ellas puede reconocer ni pudo ser individualizado, retuvieron en el piso y golpearon a más de treinta personas durante largo tiempo, procediendo a su requisa personal de cada uno en forma pormenorizada en busca de todo objeto de valor”, refiere la fiscal en su descargo.

¿Un fiscal intocable?

El caso del robo a la comunidad paraguaya provocó movimientos y tensiones en el fuero penal de La Plata. Los hechos sucedieron cuando el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI Nº 11 del DJLP, estaba de turno, pese a que no hubo orden escrita para que la policía irrumpiera en el galpón de Melchor Romero, los uniformados ingresaron igual.

El juez de Garantías en turno era Pablo Raele –a cargo del Juzgado Nº 3–. Voceros judiciales consultados por ANDigital indicaron que “nadie le comunicó al juez sobre el procedimiento, tampoco pusieron a disposición detenidos. Todo pareció armado”, expresó una alta fuente con llegada al caso.

¿Pueden los policías actuar sin aval del fiscal? ¿Lo hicieron pasando por encima de la autoridad judicial? Desde el fuero penal indicaron que “lo más probable es que hayan actuado con una directiva in boche, es decir por medio de una comunicación telefónica, lo cual evita la elaboración de documentos oficiales”, explicaron.

Hasta ahora también es un misterio el destino del dinero sustraído en ese robo ilegal. En ese marco, resulta sugestivo el silencio de 4 de los 6 policías detenidos, y entre los que callan está el mencionado comisario Del Valle González y sus allegados, todos oriundos de Florencio Varela.

No es menor reseñar que el fiscal Álvaro Garganta no fue mencionado en la acusación de Di Lorenzo, algo que también llamó la atención de propios y extraños en el fuero penal de La Plata, ya que desde su teléfonos cercanos a su Fiscalía se habrían entrecruzado mensajes con los agentes previo a concretar el allanamiento de mención.