Duhalde cruzó al Presidente por tratarlo de golpista: “No puede estar sin pelear”

El expresidente, Eduardo Duhalde, salió al cruce de Javier Milei, luego de ser acusado de promover un golpe de Estado contra Fernando de la Rúa en el 2001.

“El Presidente es así. No puede estar sin pelear. Estos días fue el caso mío, antes fue con otros”, relativizó el caudillo lomense, para luego dar cuenta que el jefe de Estado “tiene problemas con todo el mundo porque no puede vivir sin pelearse. Yo en mis 50 años de vida política no me peleo con nadie”.

El tribunal de la historia ya dicto sentencia definitiva, no tiene sentido que quieran menoscavarlo. Alfonsin es el padre de la democracia recuperada. pic.twitter.com/1Lmqc3Wtnn — Eduardo Duhalde (@eduardoaduhalde) November 1, 2024

“Tengo una idea totalmente inversa a la de él. Son peleas que no sirven para nada. La violencia verbal puede terminar en otro tipo de violencia, que es lo que tenemos que evitar”, completó el exgobernador bonaerense en declaraciones a la AM 750.

Por otra parte, Duhalde se pronunció sobre la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el Partido Justicialista y fue lapidario: “No tengo idea para qué”.

“Nunca le interesó. Ella habitualmente no va por el justicialismo en las elecciones. No sé por qué, no se me ocurre preguntarle”, planteó Duhalde.

Acto seguido, recaló: “No me llevé mal con Néstor, pero sí con Cristina, porque Néstor sabía gobernar y Cristina es una diva que tiene la capacidad del decir. Dice una cosa hoy y otra distinta mañana, siempre la dice bien”.

Luego consideró que la internas en el partido “no sirven para nada” y además “los mayores tenemos que ver con el desastre que le dejamos al país. Somos responsables”.

“Cristina no, todos los dirigentes que hemos estado gobernando. Somos responsables. Todos, no Cristina”, remató.