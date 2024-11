Woody Allen y la IA: “Podrá escribir libros o hacer películas, pero no podrá jamás ponerle sentimiento”

El consagrado cineasta Woody Allen, cuya 50ª película estrena la semana venidera en nuestro país, sentó postura en torno al candente debate del uso de la inteligencia artificial para obras artísticas y consideró que no todo está perdido.

Con el prolegómeno de la presentación del propio Allen en 1987 en el Senado estadounidense para pelear contra la coloración de las películas antiguas, en tren de de defender la pureza de los films, sostuvo que hoy por hoy tiene “sentimientos encontrados” para con la IA.

“En muchas películas, la inteligencia artificial es un milagro. Eso es genial. Pero a nivel creativo está el debate de hasta qué punto la IA puede crear algo tan significativo como puede hacerlo un ser humano; una obra, una película, un libro… Quizás llegue a eso, no lo sabemos”, especuló el realizador neoyorquino.

“Pero ciertamente hoy no ocurre. No hay máquina alguna que pueda escribir algo desde cero sin la ayuda de un humano. Y no hay máquina que pueda escribir algo como Eugene O’Neill o Tennessee Williams o Fiodor Dostoievksi”, acotó durante una entrevista con La Nación.

Así las cosas, indicó que “es difícil de imaginar que algo que inicialmente salió de una fuente humana pueda, por sí solo, como máquina, generar el alma del arte, sin que un ser humano le infunda esa alma”.

“Sin embargo, para otros campos, como la medicina, la IA es grandiosa y va a derivar en muchos logros grandiosos. Pero creo que no tiene nada que ver con el poeta, ni con el compositor, o el músico… Cuando alguien toca un instrumento, pone sentimiento. Una persona sopla un clarinete y suena maravilloso. Lo hace otra persona, y está bien, pero no hay genio en ello”, graficó.

Y remató: “Entonces, no puedo imaginar que una máquina logre eso. Una máquina podrá escribir libros o hacer películas, pero no podrá jamás ponerle sentimiento. Me resulta inconcebible”.