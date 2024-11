Caputo en su salsa: críticas a Kicillof y Villarruel, incertidumbre con el cepo y FMI para rato

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que ya negocia con el Fondo Monetario Internacional los montos y la fecha de otro préstamo y en ese sentido detalló que “empezamos a hablar primero informalmente de un nuevo programa”.

“Probablemente ya vamos a ir a uno nuevo y, si llegamos a uno, va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas: cuánta plata es y cómo entra esa plata”, puntualizó el funcionario en el marco de las amables charlas que para los funcionarios oficialistas propone el hijo de Mauro Viale en la pantalla de TN.

Luis Caputo con Joni Viale: "Empezamos a hablar con el FMI sobre un programa nuevo"https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/CaXqiSSmbi — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 22, 2024

Y detalló: “A vos te pueden dar equis cantidad, US$ 10.000, US$ 15.000 o US$ 20.000, lo que sea. Ahora no es lo mismo que al principio te desembolsen US$ 1000, US$ 8000 o US$ 12.000. Estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria y cambiaria, y cuánto debería ser la plata”.

En cuanto al cepo, el ministro afirmó que “cuando se den todas las condiciones” lo van a sacar y “sin dudas” eso será en 2025, pero “no sabemos cuándo”.

“Sobre el nivel de reservas, si bien compramos un montón, también hubo que hacer muchos pagos. Todavía seguimos en reservas netas negativas. No terminamos 100 % con los problemas de stocks”, intentó explicar el titular del Palacio de Hacienda.

“Hay alguna aclaración que vale la pena: cuando hoy gastás con tarjeta, te llega a tu tarjeta que debés tantos dólares. Podés pagar en pesos al dólar tarjeta ese de 1600 o podés pagar en dólares”, acotó.

En igual tesitura, mencionó que “la mayoría de la gente opta por pagar en dólares. En vez de pagar 1600, agarra los pesos y compra los dólares al tipo de cambio libre a 1100, y cancela a 1100. Por lo tanto, hoy ya pasa esto en su mayoría”.

“El dólar dijimos que iba a converger de arriba hacia abajo, una frase que me criticaron bastante, es lo que nosotros preveíamos y es lo que pasó, gracias a Dios”, completó.

Por otra parte, coincidió con los cuestionamientos que el presidente Javier Milei le hizo a su vice, Victoria Villarruel: “Me llevo bien con Vicky, pero en realidad no tengo relación. Estamos en los dos extremos, yo estoy en la parte ejecutiva y ella en la parte institucional”.

Acto seguido, evaluó que las objeciones del mandatario son “completamente ciertas”, ya que “dice que participa de las decisiones ejecutivas y es cierto, dijo que no participa de las reuniones de Gabinete, y venía muy poco. Ella lidia con la casta, está ahí con la casta”.

“Milei y Villarruel tienen la relación institucional que tienen que tener como Presidente y vicepresidente, no pasa nada”, matizó.

Luis Caputo coincidió con Milei en las críticas a Villarruel: “Ella está con la casta” https://t.co/Ihq2tLNhLy pic.twitter.com/o9JUOfRWpp — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 22, 2024

Finalmente, se refirió a Axel Kicillof “como el peor ministro de Economía de la historia y el peor gobernador de Buenos Aires de la historia”.

Toda la debacle del kirchnerismo viene sobre todo a partir del Gobierno de Cristina y él como ministro. Si bien mirás el primer Gobierno de Néstor Kirchner y mantuvo superávits, después le transmitió eso a su mujer e hizo un desastre y vino esencialmente en esos años de Kicillof”, remató el titular de la cartera económica.