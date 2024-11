Una diputada rompió en llanto tras no dar quórum: “No soy enemiga del pueblo”

La fallida sesión para tratar el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, dejó tela para cortar en clave política y también una serie de momentos que rozaron lo bizarro.

Uno de ellos lo protagonizó la diputada Lourdes Arrieta, quien no dio quórum en el frustrado tratamiento de la iniciativa que impide ser candidatos a quienes tengan condena penal con fallo en segunda instancia.

“Vengo a poner la cara. No di quórum y eso no significa que sea enemiga del pueblo”, exclamó Arrieta, alejada de la bancada oficialista.

Cabe recordar que en el mes de julio, fue una de las integrantes de la comitiva que visitó a genocidas en la cárcel, luego de arrepintió y pos sus críticas al Gobierno, fue expulsada de la bancada de La Libertad Avanza.

“No puedo creer que tanto de un lado como del otro, se estén rifando las ilusiones de tantos”, enfatizó, y rompió en llanto este jueves ante la atónita mirada de sus pares.

Acongojada, justificó su decisión de no dar quórum, que fue duramente por el PRO, la Coalición Cívica y la UCR, espacios impulsores de la iniciativa.

“No respondo a Macri, no respondo a Cristina, ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron”, confesó, sin poder evitar sus lágrimas. Y completó: “Estoy limpia, no tengo nada que ocultar”.