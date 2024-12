Fuerte embate de Gray contra la cumbre peronista: “Unidos por el Cargo”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, objetó la cumbre peronista que se realiza este martes en Moreno, al evaluar que los referentes partidarios están incurriendo en “politiquerías”.

Al aludir al encuentro que tiene como principales protagonistas a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, el jefe comunal evaluó que en el país hay cosas “más graves para resolver”.

“Mientras estas cosas pasan nosotros tenemos responsabilidades de atender las cuestiones las cuestiones cotidianas de la gente. Hay gente que me parece que tiene tiempo para la politiquería. La verdad es que no tenemos la cabeza puesta en las listas, ni en el partido, ni en cómo va a ser la elección el año que viene, ni en las primarias”, fustigó en declaraciones a Radio Mitre.

En igual tenor, sostuvo que “tenemos responsabilidades como mi caso, como intendente de un municipio, porque estamos preocupados por los problemas cotidianos de todos los días. La Cámpora se apropió del Partido Justicialista y quiere realmente llevarnos nuevamente a un fracaso electoral”.

“Nos han hecho perder elecciones porque no han administrado bien los organismos que han tenido a cargo. Quieren disponer nuevamente de las listas, y ellos están discutiendo las listas. Yo estoy discutiendo la realidad del país, lo que pasa en mi distrito, lo que pasa en mi provincia, estoy con otra agenda de temas”, insistió el alcalde.

Así las cosas, planteó que “el partido está presidido por Cristina, en la provincia está presidido por Máximo Kirchner, que es La Cámpora. Son exjóvenes que no tienen antecedentes, que no tienen mucha formación y que realmente han manejado los organismos más importantes con gestiones que no han sido buenas”.

“Hacen la reunión a las 12 del mediodía porque esta gente no ha trabajado nunca en su vida ¿Quién va a poder ir a una reunión a las 12 del mediodía? Realmente están totalmente desfasados de la realidad, de lo que está pasando en el país, de lo que pasa en nuestra provincia”, disparó.

Y completó: “Ahora están con el tema en las listas, a ver cuánta gente de La Cámpora meten, cuántos diputados, cuántos senadores, con cuántos municipios se quedan. Esta gente está con la cabeza en otra cosa, y la verdad que en vez de Unión por la Patria, en este caso parece, desgraciadamente, Unidos por el Cargo”.