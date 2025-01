Alberto Fernández reclamó la restitución de su hijo Francisco

El expresidente Alberto Fernández presentó un escrito en el que solicitó que su hijo Francisco, quien se encuentra en España con su madre Fabiola Yañez, regrese de manera inmediata a la Argentina y que se garantice su seguridad y contacto paterno.

Esto es debido a que el jefe de Estado, Javer Milei, solicitó a la Justicia que revise si es necesario que la exprimera dama mantenga su custodia oficial.

“La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, que no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático”, puntualizó Fernández en un escrito.

Así las cosas, planteó que “no se encontraría garantizada la protección del menor en el extranjero, exacerbado por la exposición mediática de la imputada, que ha generado un alto nivel de escrutinio público y mediático sobre la familia”.

Esta postura brotó luego de la cena de Año nuevo, donde se filtró un video de Yañez cenando con quien sería su nueva pareja.

“Francisco no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”, alegó el exmandatario.

Finalmente, puso de relieve que Yañez “ha realizado gastos excesivos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria fijada por la Justicia de Familia”.