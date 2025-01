Referente ‘Lilito’ condenó el “antiguo y discriminatorio” mensaje de Milei

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, salió vehementemente al cruce del discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.

“No, señor Presidente. Usted no puede ni debe hablar así en un foro internacional, ni en su ámbito más personal. Un Presidente de todo un país no puede usar ejemplos extremos para descalificar a nadie, en este caso a las parejas homosexuales y a la comunidad LGTBIQ+”, fustigó el legislador.

En este sentido, disparó: “Su discurso es antiguo, discriminatorio y constituye una forma de apartheid que vulnera los derechos de miles de personas en la Argentina que legalmente forman familia. Además, es directamente anticonstitucional”.

