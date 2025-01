Espert desempolva su hit en el año electoral: “Cárcel o bala”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, justificó el mensaje del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, al tiempo que renovó cuestionamientos a la gestión de Axel Kicillof en la Provincia.

“Yo no estoy de acuerdo en la interpretación de lo que dijo el Presidente. Lo he leído con cuidado, lo escuché en vivo. En primer lugar, lo que ha llamado la atención, a partir de lo que él ha hecho exitosamente en el año 2024, es que acá hay ciertos paradigmas que tenemos que derrumbar”, contextualizó el legislador ultraoficialista.

Acto seguido, puntualizó que “en Argentina, el tema de los derechos humanos, medio siglo después del golpe militar, ya ha terminado siendo un curro. El Ministerio de la Mujer lo creó Alberto Fernández, me acuerdo muy bien, porque yo debatí esto con él en los debates presidenciales del 2019 ¿Para qué sirvió? Simplemente para acovachar a kirchneristas inútiles para conseguirse en el sector privado un empleo y sin embargo acá los asesinatos contra las mujeres han continuado”.

“No creo que Milei sea ningún misógino, sino que está en contra del feminismo radical, por ejemplo, que ha terminado con estos ministerios que no han servido para nada”, exclamó Espert en declaraciones a la AM 950.

“Tampoco considero que su discurso, porque lo conozco más como persona, mucho antes de ser político. De ninguna manera doy fe que Javier es homofóbico, en todo caso está en contra de la ideología de género, de la cual yo también estoy en contra de la ideología de género”, reforzó.

Por otra parte, advirtió que “no puede ser que vivamos con el corazón en la boca cuando salimos de nuestra casa a laburar o cuando volvemos de laburo a casa”.

“Esto no puede ocurrir. Y Kicillof gobierna a sangre fría. Y la sangre fría del gobernador es criminal para con los inocentes directamente”, arremetió.

Así las cosas, sostuvo que “a los bunkers de los narcotraficantes que están pululando como hongos en el conurbano, hay que pasarlos por arriba hasta con un tanque, si es necesario, porque no puede haber narcotráfico. Y con los delincuentes, cárcel o bala, no es la puerta giratoria”.