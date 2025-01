El diputado nacional de Encuentro Federal, Esteban Paulón, fustigó el mensaje brindado por Javier Milei en el Foro Económico de Davos y aseveró que “la comunidad LGBT le va a marcar la cancha al Presidente”.

“Hubiera esperado que el Presidente aproveche para vender un modelo de gestión económica, pero entiendo que en el marco de la asunción de Trump y envalentonado se sintió cómodo para hacer el anuncio de recrudecer su batalla cultural”, indicó el legislador santafesino.

De todos modos, sostuvo en declaraciones radiales que “en la vida cotidiana y real esa batalla está perdida. Nuestra comunidad se sintió muy afectada”.

“Nadie va a dejar de hacer su vida porque un decreto de Milei lo diga. La libertad es ser quien uno es y amar a quien uno ama y ejercer los derechos sin inconvenientes. Encuentra una limitación a la hora de dar esta batalla cultural para fanatizar a un sector minoritario que tiene tribuna pública”, acotó Paulón.

Acto seguido, recordó que “son ideas que no son nuevas y, por el contrario, son valores sociales del principios del siglo XX”.

