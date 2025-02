Milei reiteró que la “ideología de género al extremo conduce a la pedofilia”

El presidente de la Nación, Javier Milei, calificó de “política” a la marcha antifascista del sábado, al tiempo que ratificó su discurso en el Foro de Davos, al insistir en que “la ideología de género llevada al extremo conduce a la pedofilia”.

En torno a la masiva manifestación epicentro en Plaza de Mayo, indicó que participaron dirigentes políticos del “tren fantasma” y manifestó que “la Provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha”.

“Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos”, argumentó el mandatario en otra de sus habituales entrevistas amigables en LN+.

“Me da pena que sigan engañando a la gente. Es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria, inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso en Davos. Hay un fragmento que yo dedico en todo lo que es demoler el edificio woke, una parte se lo dedico a los temas de género. Eso dura un minuto y medio, ellos hicieron un fragmento de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte final de ese bloque”, bramó Milei.

Acto seguido, sostuvo que “hoy el feminismo radical es hombres contra mujeres, si vos no adherís a este formato que proponen entonces vos sos un misógino, aparece la etiqueta, y a partir de eso aparece la censura, la cancelación, el wokismo es profundamente violento”.

“Kicillof marcha porque también es parte de esa agenda woke. Él adhiere a Zaffaroni, es subvertir los valores. El victimario pasa a ser la víctima. La Provincia es tierra de nadie en favor de los delincuentes”, insistió.

Luego puso de relieve que “la provincia de Buenos Aires tiene 200 centros de hormonización”, lo cual es “un horror”.

“Que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan a cabeza con que es una cosa distinta a lo que dice la biología… bueno eso de separar el género de la biología no es gratis”, enfatizó.

“Si vos a esa criatura le amputás el pene le generas un montón de problemas. Es irreversible, va a tener que vivir toda la vida hormonizado. Parece una atrocidad hacerle eso a los niños, que tome la decisión siendo un adulto responsable. Si lo quiere hacer de adulto que lo haga, te querés autopercibir foca y ser una foca, yo no tengo problema, pero no tengo que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio”, disparó.

En tanto, aseveró que el Ministerio de la Mujer no sirvió porque “Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer”.

“Para qué sirvió el Ministerio de Mujer si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer, si (José) Alperovich violaba a la sobrina, si (Fernando) Espinoza acosaba a la secretaria”, subrayó.

“¿Cómo creés que eso se arreglaba? ¿Con Ministerio de Mujer y cantitos? No, con mano dura”, remató.

Economía

“El cepo va a dejar de existir. Ahora, si hay desembolso del Fondo, podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa”, dijo el jefe de Estado, al anunciar que las restricciones se terminan el 1 de enero de 2026..

De todos modos, consideró que “para que a la Argentina le vaya bien, depende solo de Argentina”.

“Nuestra política es dureza en lo fiscal, no negociar el déficit cero y mantener una política monetaria dura. Si después tenemos puentes financieros para acelerar, bienvenido sea”, explicó el titular del Ejecutivo nacional.

Por otra parte, Milei anticipó que los impuestos y las retenciones van a seguir bajando a medida que “la economía crezca" y el Gobierno “se vea dotado de más recursos”.

Y destacó que desde su llegada a la Casa Rosada lograron la salida de “10 millones de personas de la pobreza” y aseguró que “el problema de la inflación no está resuelto” y “hay que seguir trabajando para erradicarla”.

“Tenemos pensado, por ejemplo, ir contra 50 organismos del Estado. Al 60 % estamos buscando cerrarlos, mientras que el resto los transformaremos o fusionaremos. Otro tema importantísimo. Argentina tiene 27 mil leyes vigentes, 70 mil decretos y 200 mil resoluciones. Vamos a aplicar el método de Elon Musk. Vamos a pedirle a cada dependencia que haga una especie de desglose de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, el resto se va a derogar”, concluyó.