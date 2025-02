También sale eyectado el titular de la ANSeS: había hablado de “reforma previsional”

En la seguidilla de salidas del Gobierno, ahora fue el turno del hasta este lunes director ejecutivo de la ANSeS, Mariano de los Heros. Esta expulsión obedece a que el funcionario había señalado la posibilidad concreta de una reforma previsional, situación que fue desmentida tajantemente por el presidente Javier Milei.

“Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSeS Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi”, informó escuetamente el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 10, 2025

Horas antes, Milei había expresado que la supuesta reforma previsional fue una postura que “corre por cuenta” del saliente funcionario “y no es lo que está en carpeta”.

“La reforma previsional no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. El kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de esas fue dar jubilaciones sin aportes”, recordó Milei en declaraciones a A24.

⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: Continúa LA PURGA DE FUNCIONARIOS del Gobierno.



‼️ Javier Milei ECHÓ AL TITULAR DE ANSES, Mariano de los Heros, tras afirmar que el Presidente PLANEA ELEVAR EL PISO JUBILATORIO.



❌ Dijo la verdad Y LO ECHARON, sólo porque vieron que la medida era impopular. pic.twitter.com/jWmtw7tKER — Diagonales (@diagonalesweb) February 10, 2025

“Usted tiene un pozo de donde saca el dinero, el de los aportes. Se multiplicó el número de manos, y entonces queda la mitad de fondos. Eso lo generó el kirchnerismo. Otro problema que generó es que cuando expropiaron las AFJP los fondos los usaron para financiar cosas no rentables”, graficó.

Finalmente, consignó que “el 40 % del mercado del trabajo está en el sector informal. Por eso primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, y eso va a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar la jubilación. Mejorarla honestamente”.