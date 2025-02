Sturzenegger promete “abundancia de dólares”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció en sintonía con el presidente Javier Milei al negar que haya “atraso cambiario”, al tiempo que subrayó que “Argentina va a tener un aumento muy significativo en su oferta de dólares”.

“Cuando una economía tiene un boom de su capacidad exportadora, es una economía que genera más dólares y, en consecuencia, el valor del dólar cae”, analizó el ecomomista en declaraciones a TN.

Asimismo, opinó que el país “está en el comienzo de un boom de energía que, si se consolida la estabilidad económica, va a estar acompañado de un boom en la minería”.

En este contexto, se mostró confiado en que el país tendrá una “abundancia de dólares por las buenas razones, con salarios más altos en dólares”.

“El debate sobre si está atrasado es muy prematuro. El Gobierno tiene que demostrar que va a sostener este superávit fiscal, que es la tarea de toods los días, la motosierra, la agenda de desregulación que nos va a permitir seguir con este boom de exportaciones”, reiteró Sturzenegger.

“Así como fue prematuro decir ‘la inflación no va a bajar’, ‘la economía no se va a recuperar’ o ‘la pobreza no va a bajar’, es prematuro decir que hay un problema con el tipo de cambio. La Argentina después de decenas de años tiene superávit y se está dando un shock productivo en materia de exportaciones”, argumentó.

Acto seguido, el exfuncionario delarruísta y macrista indicó que “tenemos que abrazar la idea de que la Argentina va a ser un país con abundancia de dólares y salarios en dólares más altos que los que teníamos antes”.

Por otra parte, precisó que “la motosierra 1.0” consistió en la caída del 15 % en la planta de empleados de la administración púbica, un recorte del 30 % en los cargos jerárquicos, y una caída en los salarios de los empleados públicos. “Ahora se viene la motosierra 2.0 y estamos en una revisión de cada área de gobierno”, finalizó.