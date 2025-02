Cristina tildó a Milei de “criptoestafador” y le endilgó convertir a la Argentina “en un casino”

Cristina Fernández de Kirchner habló del escándalo con la criptoestafa de la memecoin $LIBRA, que Javier Milei promovió este viernes desde sus redes sociales y que tuvo un gravísimo impacto a nivel mundial, y fue contundente al tratar de “criptoestafador” e “incompetente” al mandatario.

En un posteo en sus redes sociales, la dos veces presidenta de la Nación, y una vice, dijo que “nunca en la historia se vio algo semejante”, y que pasó “de Hayek a Ponzi” por lo cual consideró que “te fuiste al pasto mal”.

Respecto de la memecoin, promocionada por el primer mandatario argentino desde su cuenta de X e Instagram, CFK –siempre dirigiéndose a Milei en segunda persona del singular– aseveró que “inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial” y le gritó: ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!”.

“¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente”, subrayó luego, para concluir que “EL QUE ES VERDADERAMENTE INCOMPETENTE PARA OCUPAR ESE SILLÓN (DE RIVADAVIA) SOS VOS”.

Es menester recordar que Javier Milei publicó un mensaje a las 19 horas de este viernes 14 de febrero en el que decía: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, que además tenía dos links, uno de acceso a vivalalibertadproject.com, y otro al proceso de adquisición de los tokens de $LIBRA.

Eso motivó a inversores de todo el mundo a adquirir tokens de este memecoin que, tras el anuncio, trepó hasta un valor de 4,978 dólares, pero que en pocas horas se desplomó hasta los 0,99159 dólares, concretando una de las mayores estafas piramidales en el mundo criptográfico, aunque en este caso instada desde la cuenta oficial, y con tilde gris, del Presidente de una Nación soberana.

Más de 4 horas y media, Milei decidió eliminar el tuit y expresó: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE.



De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL.



Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.



Inflaste su valor aprovechándote de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 15, 2025

El mensaje competo de CFK:

“Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE”.

“De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL”.

“Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.

“Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”.

“Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!”.

“¡Y, para colmo, después decís que NO ESTABAS INTERIORIZADO! ¿No era que sos “el mejor presidente de la historia”? ¿No era que sos “el genio de la economía”? De autoproclamado 'líder global' a CRYPTO ESTAFADOR”.

“¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. ESA ES TU LIBERTAD DE MERCADO… la del casino. Se te cayó la careta”.

“Y pensar que desde el SILLÓN DE RIVADAVIA tratás de 'inútiles', 'incompetentes' y 'mandriles' a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, EL QUE ES VERDADERAMENTE INCOMPETENTE PARA OCUPAR ESE SILLÓN SOS VOS”.