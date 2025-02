El Gobierno anunció que creará una comisión para investigar la criptoestafa de $LIBRA

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció la creación de una comisión para investigar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que el propio Javier Milei promovió desde sus redes sociales el viernes, que generó una estafa masiva por unos 90 millones de dólares y que, tras borrar el posteo promocional, unas 4 horas y media después aclaró que nada tenía que ver con ese proyecto, del que además desconocía sus propósitos.

En el comunicado se informó que se dará “intervención de forma inmediata” a la Oficina Anticorrupción (OA), para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno nacional, incluido el propio primer mandatario, se creará la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), extrañamente en la órbita de la Presidencia de la Nación.

La misma, que estará “compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos y otras áreas relacionadas”, busca investigar a “todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.

“Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”, se expuso en el comunicado, y se explicó que Milei “que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias”.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…