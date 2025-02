Santiago Caputo cortó la entrevista y fue tendencia, pero Adorni minimizó el impacto

Apenas finalizada la entrevista del comunicador ultraoficialista Jonatan Viale con el presidente Javier Milei, en el marco del escándalo por la criptoestafa motorizada por el propio jefe de Estado, se viralizó en redes sociales un video en el que se ve el modus operandi del Gobierno en materia de medios.

En concreto, el principal asesor del mandatario, Santiago Caputo, interrumpe la conversación, dejando expuesto al conductor del espacio propagandístico que se emite a diario por TN.

En el momento en el que el hijo de Mauro Viale le señala a Milei que a la promoción del fallido token la hizo en su carácter de Presidente y no como un ciudadano de a pie, se oye una voz que corta la nota y da una orden sobre los contenidos.

Luego se ve que aparece Caputo y se dirige hacia donde está el mandatario para darle indicaciones al oído, con Viale en posición sumisa, también esperando instrucciones.

El insólito episodio vivido durante la grabación de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei: Luis Caputo ingresa, le aconseja al Presidente no hablar de su cuenta de X como personal, y le dice al periodista que no haga esa pregunta.

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escucha y se ve que el pregonero de La Libertad Avanza acepta sin chistar. “Sí, ya sé por qué: por el juicio. Yo entiendo. Me doy cuenta: te puede traer quilombos judiciales”, alegó quien fue rápidamente tendencia en redes como #GorditoLechoso, superando incluso a #SantiagoCaputo.

En otros fragmentos se ve que el comunicador revela que tiene anotadas indicaciones sobre la entrevista y lo particular es que justamente en la entrevista bromeaba con el Presidente sobre las pautas. “¿Che, no es que se pactaban las preguntas?”, pregunta Milei, a lo que Viale responde: “Sí. A éstas me las anotó (Manuel) Adorni y Karina Milei y (Santiago) Caputo, éstas”.

“¿Me imagino que algunas de las que habrás anotado son de Santi Caputo, que es el más malo de todos?”, añade el Presidente. “Acá tengo las de Caputo. Sí, es un tipo bravísimo”, contesta en tono risueño el animador radial y televisivo.

Por su parte, el vocero presidente Manuel Adorni le bajó el tono a la polémica, al señalar que “el Presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter y en su charla con Jonatan Viale empieza a hablar de su estrategia judicial y de (el ministro de Justicia) Mariano Cúneo Libarona, el Presidente no está en lo fino jurídico”.

“Equivocado en mi opinión y en la del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista”, acota, mientras que su entrevistador, Antonio Laje, opinó que “no había nada malo”.

El vocero presidencial Manuel Adorni habló de la abrupta interrupción de Santiago Caputo en la entrevista que el propio Javier Milei le concedió al periodista Jony Viale, y que rápidamente se filtró en las redes, y dijo que si bien fue "equivocada", aclaró que el asesor…

“No había nada malo”, reforzó Adorni y aseguró que Caputo “tiene el defecto de la excelencia” y “notó que eso podía prestar a confusión y decidió cortar la nota”.

“Terminó la nota y el Presiente le dijo que fue innecesario. Se lo transmitimos después. No está habitualmente en las notas y no sabe que la dinámica es no cortar las notas”, arguyó el portavoz en la charla con otro de los propagandistas habituales del Gobierno.

“Cuando ves el contexto, se ve que es para no confundir a lo que se dedica el ministro”, minimizó y atribuyó las repercusiones al “revuelo de las redes y el daño que quieren hacer” desde la oposición.

Y cerró: “Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema, simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde. Estuve en todas las entrevistas y la dinámica es igual, en búsqueda de la excelencia se cometió un error técnino y nada más, por un tecnicismo de justicia que el presidente no tiene por qué conocer”.