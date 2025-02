Un fiscal imputó a Milei por la criptoestafa de $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano decidió imputar a Javier Milei por “negociaciones incompatibles con la función pública” en el marco de la investigación que lleva adelante por la denominada criptoesafa con la moneda meme $LIBRA.

El fiscal pretende conocer cuál fue la participación, si es que la hubo, del Presidente de la Nación en el subidón que tuvo el precio, y el casi inmediato desplome del valor de la criptomoneda que desde sus redes sociales promocionó a escasos tres minutos del lanzamiento formal de $LIBRA el viernes de la semana pasada.

La jueza que lleva adelante la causa es María Romilda Servini de Cubría, quien este jueves delegó en Taiano la investigación del caso.

Vale remarcar que a las 19.01 del viernes 14 de febrero Milei escribió en su cuenta de X: “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”.

El posteo del primer mandatario tenía un link de acceso a vivalalibertadproject.com, lo que conmocionó al mundo de las redes: así como los acérrimos seguidores del líder libertario reposteaban e incentivaban a invertir en el proyecto, muchos otros advertían sobre la inestabilidad de la misma y hasta hablaban de un eventual rug pull.

Unas 4 horas y 37 minutos después eliminó el tuit, pero en el medio inversores de todo el mundo se lanzaron a adquirir este moneda que, tras el anuncio del mandatario, trepó hasta un valor de 4,978 dólares, pero que en pocas horas su valor se desplomó a 0,099159 dólares.

Con la baja repentina y fulminante del valor de $LIBRA, diversas estimaciones informaron una pérdida de unos 87 millones de dólares, una cifra verdaderamente escandalosa.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Tras la eliminación del mensaje anterior, Milei hizo otro posteo, en el que explicó que: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Y cerró: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Bueno, ahora habrá que dirimir si se trata de un hecho provocado por la oposición en un contexto de descuido presidencial, o si es un daño autoinflingido por un Presidente que participó en una estafa de carácter internacional.