El massismo criticó el lanzamiento de la agrupación de Kicillof: “Tapamos la estafa de Milei”

La decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de lanzar su espacio político en clara proyección rumbo al 2027, parece haber reavivado la interna de Unión por la Patria.

En medio de las repercusiones tras la puesta en marcha del Movimiento Derecho al Futuro, desde el Frente Renovador de Sergio Massa mostraron cautela, a la vez que plasmaron una serie de objeciones.

El malestar en el massismo se produjo luego de las recientes declaraciones del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien refutó las acusaciones de quienes tildan de rupturista a Kicillof.

“Massa, La Cámpora, Grabois arman espacio propio, pero si lo hace el gobernador, rompe. Es muy pelotudo eso”, despotricó Secco.

Lo que es una pelotudez es no ver que los espacios que aquí se nombra son preexistentes a la formación de UxP!!!!



Me parece válido presentar una Agrupación buscando autonomía, no coincido con el momento en que se la lanza, este fin de semana tapamos en los medios las noticias… https://t.co/cSqJiKuiLL