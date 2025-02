Zaffaroni alertó por el “tremendo problema” que se viene en la Corte Suprema

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, advirtió que la disignación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces del Máximo Tribunal es “inconstitucional” y resaltó que “no ha pasado nunca a lo largo de la historia”.

En ese sentido, el jurista aclaró que la situación no se puede comparar con el decreto de Mauricio Macri de 2015, cuando a cuatro días de asumir designó -también en comisión- a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como magistrados de la Corte.

En aquel entonces, la resistencia de la oposición y de un sector de los aliados a Macri fue tal que los pliegos de ambos terminaron tratándose en el Congreso, donde obtuvieron los dos tercios de los votos del Senado, tal como prevé la ley.

“Macri lo quiso hacer, pero los dos que asumieron lo hicieron con acuerdo del Senado. Y ninguna persona firmó una sentencia sin acuerdo del Senado. Esto no ha pasado nunca a lo largo de la historia, salvo en los gobiernos de facto desde 1955. Porque incluso en el 30 Uriburu no nombró jueces”, recapituló.

Así las cosas, explicó que la intentona libertaria “es inconstitucional, pero no es sólo que la Constitución dice que tiene que tener acuerdo, establecer una mayoría calificada de dos tercios, algo que no la puede tener ningún ejecutivo, salvo que haya ganado todas las provincias y que obliga a que se negocie”.

“El problema que crea es tremendo. Porque no sé en qué lío pone a la Corte. Los jueces de la Corte van a firmar con personas que no están nombradas constitucionalmente. Para los que no están nombrados es usurpación de funciones”, alertó Zaffaroni en declaraciones a la AM 750.

“Es un delito que empieza a prescribirse el día que deja de ejercer las funciones usurpadas; el poder cambia. Hoy se tiene, mañana no. De modo que cuidado, porque el que hace esto se queda con una espada de Damocles encima”, puntualizó.

Acto seguido, recalcó: “Para mí entran en el tipo penal de usurpación de funciones y sus sentencias son nulas. Vos podes pensar que en este momento no va a ser así. Porque hoy la relación de poder hará que esto sea así. Pero el poder pasa. Cuidado que tres, cuatro, seis años en Argentina son cinco siglos”.

“Cuidado que el que está poniendo la firma, o el que la pone al lado, yo no sé. Yo no lo haría. Eso es entrar al cementerio, no quedarse en la puerta. Quedas toda la vida con la posibilidad de una acción penal”, prosiguió.

Finalmente, manifestó que “nunca hubo en un Gobierno constitucional un juez de la Corte Suprema que firmase sentencia sin tener acuerdo del Senado. Yo no sé si van a asumir. Yo no escucho radiopasillo”.