Política | 26 feb 2025 Casa Rosada Adorni justificó los nombramientos por decreto: “La Corte debe tener a todos sus miembros” “Un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. No debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o de idoneidad”, esgrimió el vocero presidencial.

Manuel Adorni.