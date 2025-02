Desgarrador relato del papá de Kim: “No me dejen solo”

Instantes antes de comenzar el cortejo fúnebre por el último adiós a Kim, la nena de 7 años asesinada en La Plata por dos jóvenes delincuentes, habló su papá, Marcos Gómez, quien reveló que tuvo un diálogo con el padre de uno de los criminales.

“Voy a pedirles un favor a todos. Hagamos algo, somos gente buena, laburante, nos destrozaron, nos hicieron mierda ¿Les parece justo? ¿Cómo se pueden meter con una criatura?”, inquirió el hombre.

Acto seguido, expresó: “Hoy me llamó el papá de uno de los chicos, lloré toda la noche, estuve mirando mirando videos, fotos, estaba en shock. Me quiso pedir disculpas y le quiero dar la oportunidad”.

“Quiero que me mires a la cara, que seas sincero con lo que me dijiste, tené coraje para enfrentarme. Tu hijo me la mató. Enfrentá mi dolor. Ahora vamos al cementerio, quiero que vayas, ¿sabés qué le gusta?, los Capibara, llevale un Capibara”, acotó.

Finalmente, expresó: “Me siento como un niño, destrozado, se me parte el alma, se llevaron mi ángel. La vamos a ir a despedir. No me dejen solo, por favor”.