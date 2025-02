Crimen del penitenciario en NINI: La insólita coartada de padre e hijo para salir impunes

La fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial La Plata, le pidió al juez de Garantías Pablo Raele que mantenga detenidos a Fabio Omar Marchezotti, de 53 años de edad, y a su hijo Jonatan David Marchezotti, de 37, los imputados por el homicidio del agente penitenciario Jorge Luis Castell, de 40: El magistrado concedió ese pedido y ANDigital accedió al expediente.

En la causa penal la fiscal sostiene una severa acusación contra ambos implicados: “Siendo aproximadamente las 08:45 horas del día 22 de febrero de 2025, en el sector de carga y descarga del Hipermercado Nini, ubicado en avenida 520 y 23, dos personas de sexo masculino que se condujeran previamente en un camión Mercedes Benz patente AF-032-NJ que ingresaran al lugar a los fines de efectuar descarga de mercadería, discutieron por cuestiones de momento con Jorge Luis Castell, quien circulaba en una moto Honda de modelo CBX250 color blanca; en esas circunstancias los sujetos golpearon salvajemente a Castell causándole lesiones que horas después provocarían su deceso en el Hospital San Roque, adonde fuera conducido luego del ataque”, sostiene Bravo en su hipótesis acusadora.

Para sostener esos cargos la fiscal valoró las declaraciones de los testigos presenciales, y entre ellos estaban los empleados de seguridad del hipermercado y una enfermera, que fue clave.

La testigo contó: “Me acerco hacia el lugar y observo un hombre sosteniendo a otro masculino de costado, al acercarme veo que se encontraba de costado y le salía sangre de la boca, la nariz y las orejas, inmediatamente llamo al sistema de emergencias, y al observar a simple vista había un hematoma en su ojo derecho como así también veo su rostro hinchado con manchas hemáticas, en sus extremidades superiores cianóticas, es así que le realizo control de frecuencia cardíaca la cual arrojó 42 latidos por minuto y saturación de oxígeno, la cual arrojó 94 por ciento. Intento estimularlo a través de preguntas y de movimientos obteniendo resultado negativo”, indicó.

En medio de las maniobras de asistencia, la enfermera contó que indagó a los ahora acusados: “Le pregunté al masculino que se encontraba junto al herido qué había sucedido, a lo que me refiere, ‘TUVIMOS UN ENCONTRONAZO ANTES, POR UNA MANIOBRA ENTRE EL CAMIÓN QUE MANEJABA Y SU CAMIONETA, QUE EL MASCULINO HERIDO SE HABRÍA VIOLENTADO POR LA MALA MANIOBRA, POR LO QUE SE AGREDIERON FÍSICAMENTE, EL MASCULINO HERIDO SE RESBALA Y SE GOLPEA CON EL PISO (SIC)…’. Que una vez que llega el SAME, lo asisten y luego de eso es que ayudo al médico a subir a la camilla a este masculino que presentaba heridas… el herido a simple vista no parecía tener golpes de caída…”, explicó la enfermera, para desmentir el relato de los ahora detenidos.

En ese marco, la fiscal imputó a ambos acusados por el delito de homicidio, de acuerdo al artículo 79 del Código Penal, cuya pena en expectativa es de 8 a 25 años de prisión efectiva.