El eyectado titular de ANSeS no descarta que le hayan “hecho una cama”

El exdirector ejecutivo de la ANSeS, Mariano de los Heros, consideró que “fue incorrecta” su salida del organismo previsional aunque aclaró que seguirá apoyando al Gobierno nacional.

“Me tomé estos 18 días que han pasado para empezar a ordenar el futuro y volver a mi actividad privada. Estoy tratando de seguir colaborando con el Ggobierno en lo que pueda ser de utilidad. Estoy comprometido con el Presidente y sumamente agradecido”, introdujo en declaraciones a la AM 950.

Consultado sobre si fue la anticipada reforma previsional el factor que desencadenó su salida, recalcó: “Lo que tengo entendido es que es así y quiero aclarar que si hubiera sido correcta la información que le llegó al Presidente, yo me hubiera echado. No está mal lo que hizo el Presidente y es correcto. Creo que el problema fue la información que le acercaron y le afirmaron algo inexacto”.

“No anticipé una reforma previsional ni dije que iba a haber una este año. Simplemente frente a preguntas periodísticas dije que era un punto que estaba dentro del Pacto de Mayo. Y nada más que eso”, matizó el funcionario echado.

Acto seguido, reiteró: “Con el Presidente estoy sumamente agradecido porque me dio la oportunidad de formar parte de su Gobierno y desarrollar una función para la que estaba preparado. Estábamos haciendo muchas cosas, algunas que quedaron pendientes y espero que continúen”.

“El Presidente tiene muchos frentes abiertos y está modificando la matriz del país, sus valores. A veces no se puede tomar tanto tiempo en cuestiones de un funcionario importante, pero de segunda línea”, acotó De los Heros.

Luego dijo tener “la tranquilidad de que no era correcta la información que al Presidente le hicieron llegar. Le hice llegar una nota para que quedara claro que seguía comprometido con el proyecto. No volvimos a hablar”.

Luego, dejó entrever que pudieron “hacerle una cama”. Y lo explicó: “No soy político, soy técnico. Llegué al cargo entre tres currículum que le acercaron a (la ministra de Desarrollo Humano) Sandra Pettovello y al Presidente. Me eligieron por mis antecedentes. Nunca he estado en el barro y sé que esas cosas existen. Puede ser (que le hayan hecho la cama para sacarlo del cargo), pero es anecdótico. Tampoco lo descarto”.