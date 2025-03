Enfático llamamiento a defender a Kicillof de los “ataques” de Milei

El presidente de Unidad Popular (UP) de la provincia de Buenos Aires y expresidente del gremio de profesionales de la salud pública CICOP, el médico cardiólogo Hugo Amor, lanzó un enérgico llamado a la “movilización popular” para frenar “la agresión del presidente Javier Milei hacia los bonaerenses y el Gobierno provincial”.

El dirigente opinó que el actual clima de violencia social generado por el Gobierno nacional es la continuidad de una violencia política que comenzó con “el frustrado magnicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, porque esa fue “sólo la punta del iceberg de una política dirigida a acallar, y si fuera posible, eliminar a las organizaciones populares y a la oposición política”.

El referente de UP denunció también que “las fuerzas y organizaciones que impulsaron, financiaron u omitieron hacer justicia ante ese grave episodio, siguen impulsando estos actos criminales, hoy desde cargos del ejecutivo nacional, legislaturas y desde la Justicia”.

“Debemos obligar a Milei a detener su agresión a los bonaerenses y al Gobierno provincial. Se comprende su odio hacia la Provincia, el pueblo y el gobernador Axel Kicillof. En efecto, Milei no logró ganar en el ballotage y no alcanzó el 30 % de los votos en las elecciones generales de octubre de 2023. Por el contrario, el gobernador Kicillof y las fuerzas que conformaron Unión por la Patria triunfaron en todas las instancias del calendario electoral provincial. Quedó claro que Milei no es mayoría en nuestra provincia”, continuó.

Asimismo, Amor destacó que lo que más incomoda al presidente Milei son “las políticas de reparación de derechos y defensa de la soberanía nacional que son ejes de la gestión gubernamental provincial”, las cuales contrastan con “las medidas de entrega del patrimonio nacional y contra los derechos impulsadas por el ejecutivo nacional”.

Según el líder de UP bonaerense (presidido a nivel nacional por Claudio Lozano), estas políticas, de imponerse, “nos conducirán a la disolución nacional y al abismo social”.

Luego advirtió que cualquier intento o amenaza de intervención de la provincia por parte del Presidente “significaría un salto al vacío que agravaría la inestabilidad institucional de la Nación”.

Amor recordó también que el Ejecutivo nacional ya enfrenta una “crisis de credibilidad” tras “la agresión a la diversidad, a los trabajadores, a las personas con capacidades diferentes y el escándalo por la estafa de las supuestas criptomonedas”.

Frente a esta situación, instó a un “accionar conjunto de las fuerzas populares que trascienda lo discursivo”. Subrayó que “la movilización popular, de sus organizaciones e instituciones, es imprescindible para evitar que la sombra de un régimen fascista se extienda sobre nuestra patria, termine con nuestra nación y acabe con todos nosotros”.

En ese sentido, el dirigente propuso que la apertura de las legislativas provinciales, que serán este miércoles 5 de marzo, sea “tanto una continuidad como un punto de partida para futuras acciones en la más amplia unidad del campo popular”. El objetivo, según Amor, es “frenar las siniestras intenciones de entrega y violación de derechos del gobierno nacional y del presidente Milei”.

“Defender a la Provincia y a la Nación. No pasarán, venceremos”, concluyó Hugo Amor, en un mensaje que busca galvanizar a las fuerzas opositoras en un momento de creciente tensión política en Argentina.