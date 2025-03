Sueños de intervención y criptoestafa: Kicillof dijo que Milei “no respeta la democracia”

Axel Kicillof cargó con dureza contra Javier Milei y lo tildó de “jugar con la democracia y con el federalismo”, en el marco de su discurso de inauguración del 153º Período de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa en la Legislatura bonaerense.

Primero se refirió al mensaje en redes sociales del Presidente de la Nación, que apuntaba a intervenir la Provincia, y dijo que se trata de “un episodio de inédita gravedad institucional, un hecho sin antecedentes que no podemos pasar por alto”.

Y siguió con el CriptoGate de LIBRA: “Tal como ocurrió con la criptomoneda, ahora dice que no quiso decir eso. No se puede ser tan impune, cínico e irresponsable”, bramó.

“Así como un presidente no puede avalar una estafa financiera de escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Desde acá le quiero recordar al Presidente que con la democracia y con el federalismo no se juega”, expuso.

En ese marco, Kicillof recordó que en estos 15 meses de administración libertaria “”se destruyeron 12.600 empresas, mientras que el gran ganador es el sector especulativo; muchos perdedores y pocos ganadores dan como resultado una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, más desigualdad, menos oportunidades y menos libertad para las mayorías. Este modelo resulta injusto, inestable y frágil”.

Y acto seguido pasó a recordar “la deuda del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires” que, según explicó, “asciende a $ 9,4 billones, sin considerar el impacto de la recesión en la recaudación”, fondos sobre los que, recordó, “realizamos siete denuncias ante la Corte Suprema de la Nación. La Justicia le tiene que poner un límite a este saqueo ilegal”.

“La deserción del Gobierno Nacional no es solo una cuestión económica o administrativa, es también un proyecto de desintegración nacional. No es un descuido ni un error: es un plan. Milei no solo busca achicar el Estado, quiere desintegrarlo, quiere desmantelar la comunidad, quiere dividirnos para debilitarnos. Y eso es una estafa al pueblo, a la Patria y a la Constitución”, cerró.