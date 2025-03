El ministro de Gobierno Carlos Bianco le reclamó “celeridad” a la Legislatura bonaerense para avanzar en la suspensión de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones legislativas de este año en la provincia de Buenos Aires.

Durante sus conferencias de prensa de cada lunes por la mañana, que hoy retomó tras el receso estival, Bianco hizo mención al anuncio de Axel Kicillof de este sábado cuando informó el cronongrama electoral que incluye la realización de las PASO el 13 de julio venidero.

“Hoy en la Provincia están vigentes (las primarias). No es que el Gobernador quiera que se hagan, sino que está obligado a convocarlas porque todavía no tenemos ninguna definición del esquema electoral”, explicó el funcionario provincial quien dijo que aclara esto porque “la gente en la calle no tiene idea, escuchó que se suspendieron las PASO y listo, pero no sabe que solo se suspendieron las de la Nación, y que las de Provincia están vigentes”.

🗳 #Elecciones2025 | Carlos Bianco volvió a pedirle a la Legislatura que suspenda las PASO en la Provincia



📌 https://t.co/aLrLcUplX6 pic.twitter.com/fEAqhC87BA — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2025

En ese marco, reiteró la posición del Ejecutivo, de apostar a la suspensión de las PASO, en concordancia con “la posición de la mayoría de las fuerzas políticas” en el territorio, y en línea con lo decidido por la Nación y por la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días.

Aunque al respecto de estas determinaciones indicó que “se rompió una regla no escrita” en la política, que apunta a “no hacer modificaciones electorales en años de elecciones”.

En ese marco, le hizo un guiño al desdoblamiento de la compulsa provincial de la nacional, y lo hizo apelando a un inconveniente técnico: Habrá dos sistemas distintos el mismo día y ello complicaría el normal desarrollo de la jornada, porque en la Nación se decidió la boleta única electrónica, y en la Provincia aún rige el sistema de lista sábana.