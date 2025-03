Kicillof convocó a las PASO, pero insta a la Legislatura a suspenderlas

El gobernador Axel Kicillof oficializó la convocatoria para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero al mismo tiempo instó a la Legislatura a definir si las mismas se realizarán o no, y si en la negativa se decide la suspensión o su eliminación.

En cumplimiento del cronograma electoral, el mandatario firmó el decreto 367/2025 y estableció al 13 de julio de este año 2025 como fecha para su realización en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, un mes antes de cuando habitualmente se desarrollan, durante el mes de agosto.

En un comunicado difundido este sábado, Kicillof destacó lo actuado a nivel nacional en relación a la promoción de la suspensión de las PASO, lo cual dijo “altera” el principio no escrito según el cual “las reglas electorales no deben modificarse en un año electoral”.

“Esta decisión ha generado incertidumbre institucional en relación con la organización de los comicios. Para garantizar el buen desarrollo de los mismos, se han presentado en la Legislatura Provincial distintos proyectos de ley que proponen la suspensión de las PASO en las categorías provinciales y municipales. Estas presentaciones formalizan lo que buena parte de las fuerzas políticas ya habían manifestado: su acuerdo con la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de armonizar el sistema electoral provincial con el régimen que regirá para la elección de diputados nacionales”, se explica en la misiva.

De hecho, el propio Gobernador había sentado su posición al respecto en la apertura de sesiones de la Legislatura del pasado 5 de marzo: “Entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura, y seré respetuoso de ello. Lo que les pido es celeridad”, dijo en su momento.

Esa celeridad aún no llegó, de hecho este jueves hubo una convocatoria de la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados, que preside el radical Emiliano Balbín, justamente para debatir el tema, y desde el bloque PRO su titular Matías Ranzini había explicado que requerían la “urgente” publicación del calendario electoral por parte de Kicillof con el fin de “adoptar la decisión más adecuada en el tiempo justo”.

La reunión no terminó bien, puesto que Unión por la Patria explotó de rabia por la falta de un orden del día sobre los temas que iban a tratarse en el encuentro: “El año pasado sólo tuvimos dos reuniones de esta comisión. Y ahora querés venir a decir que no quedó claro lo que dijo el gobernador. O no tenés comprensión de texto y de contexto, o me querés tomar el pelo”, le expresó Susana González al propio Balbín.

Amén de ello el propio Kicillof explicó que “ante la vigencia de la Ley que establece la realización de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, y hasta tanto la Legislatura sancione o rechace su suspensión, corresponde dar cumplimiento a la normativa en vigor, fijando una fecha para su realización y avanzando en la organización del proceso electoral”.

“Ahora bien, cumplida esta obligación legal, el Poder Ejecutivo Provincial reitera su posición: la suspensión del régimen de las PASO para 2025 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y el establecimiento de las adecuaciones de los plazos electorales y demás disposiciones necesarias para el normal desarrollo de los comicios generales previstos para el año en curso”, concluye el documento. La pelota está ahora del lado de la Legislatura.