Martín Menem, antes de la sesión especial: “Los quiero a los gritos, puteando, nada pacífico”

Una vez comenzada la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se trata el DNU solicitado por el Poder Ejecutivo para que le aprueben un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que naturalmente se presume compleja, se filtraron escandalosos audios que el presidente del cuerpo, Martín Menem, le envió a sus compañeros de bancada de La Libertad Avanza.

“Quiero en todo momento a cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear cuestiones de privilegio, que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan el reglamento, ténganlos siempre, en todo momento, pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico”, se escucha en el audio filtrado.

El audio, contundente por cierto, y profundamente polémico, se encuentra en el marco de un chat en el que incluso Menem señala que la de este miércoles es “la sesión más importante de los últimos 20 años”, y les dice que “van a ser parte de la historia”, al tiempo que pide “dientes apretados en todo momento; no bajemos la guardia”.

Luego de esas palabras llegó el polémico audio, por el que indudablemente el diputado riojano deberá dar algún tipo de explicación.

Además, en el mismo chat filtrado se da un listado de los diputados dispuestos para hacer ese “lío” que el presidente de la Cámara de Diputados nacional pide: Mechi Llanos, Álvaro Martínez, Lilia Lemoine, César Treffinger y Lisandro Almirón, no solo para ésta, sino para todas las sesiones problemáticas que acontezcan.

Vale decir que el último diputado de la lista, Lisandro Almirón –otrora kirchnerista–, es quien protagonizó una insólita pelea a las trompadas con su par Oscar Zago el miércoles pasado, lo que motivó al propio Menem a levantar una sesión en la que había quórum y que se aprestaba a tratar la quita de poderes extraordinarios al presidente Javier Milei.